Colombia y EE.UU. se unen en operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo

Resumen: EE.UU. confirmó que Colombia autorizó operaciones conjuntas en su territorio para combatir el terrorismo. El anuncio lo hizo Pete Hegseth en Panamá y Medellín será sede del plan.

Un giro en la política de seguridad binacional fue anunciado desde Panamá con la confirmación de las operaciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos en territorio colombiano.

El pronunciamiento se dio en el marco del foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, A3C.

El encargado de revelar la información fue el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien durante su intervención agradeció al recién posesionado presidente de Colombia, a quien mencionó con el apodo de «El Tigre». Según lo expuesto, el nuevo gobierno colombiano solicitó de manera directa el acompañamiento militar estadounidense.

Este anuncio se da tras la llegada a la Presidencia de Colombia del abogado Abelardo de la Espriella, quien asumió con una agenda enfocada en la mano dura contra el crimen organizado y los grupos armados.

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Como parte del acercamiento con la administración del mandatario estadounidense Donald Trump, Colombia se adhirió a la iniciativa regional de seguridad denominada Escudo de las Américas, en la que se convirtió en el miembro número 19. Dentro de esa estrategia se definió que la ciudad de Medellín será la sede oficial en el país.

Las operaciones conjuntas implican un cambio frente al modelo anterior, en el que el apoyo de Estados Unidos se concentraba en inteligencia, financiación y entrenamiento. Ahora se contempla la ejecución de acciones tácticas coordinadas en suelo colombiano por parte de agencias y fuerzas militares estadounidenses.

De acuerdo con lo señalado por el Pentágono, el propósito es destruir a los terroristas y sus redes de apoyo, con énfasis en estructuras guerrilleras y bandas criminales que delinquen en regiones del país. Para sostener este enfoque, Washington anunció un paquete de apoyo cercano a los $1.000 millones de dólares.

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