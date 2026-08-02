Operación militar en el Oriente antioqueño: Hallan caleta con 15 kilos de cocaína del Clan del Golfo

Resumen: En la vereda La Linda, en San Luis, Antioquia, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral localizaron un depósito ilegal de estupefacientes que, según el Ejército, pertenecería al Clan del Golfo. Durante el operativo fueron incautados 15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado cercano a los $195 millones, afectando las economías ilícitas de esta estructura criminal.

Operación militar en el Oriente antioqueño: Hallan caleta con 15 kilos de cocaína del Clan del Golfo

Una operación adelantada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, permitió ubicar un depósito ilegal de estupefacientes en zona rural de San Luis, Antioquia.

El procedimiento se desarrolló en la vereda La Linda, donde las autoridades localizaron un lugar que, de acuerdo con la información entregada por la Cuarta Brigada, pertenecería al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, específicamente a la Subestructura Gener Morales.

Durante la operación, los uniformados incautaron 15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, una cantidad de droga que, según la estimación entregada por las autoridades militares, tendría un valor cercano a los 195 millones de pesos.

La incautación representa, de acuerdo con la Cuarta Brigada, una afectación a las economías ilícitas de esta estructura criminal, al impedir que el cargamento de estupefacientes continuara dentro de sus actividades ilegales.

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El hallazgo se produjo como parte de las operaciones militares que adelanta la Cuarta Brigada en diferentes zonas de Antioquia. En este caso, la acción estuvo a cargo de tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, unidad que realizó el procedimiento en la vereda La Linda, en jurisdicción de San Luis.

Según informó la institución, este tipo de operaciones hacen parte de las acciones sostenidas que desarrolla la Cuarta Brigada con el propósito de proteger a las comunidades, afectar las capacidades de los grupos armados organizados y contribuir a las condiciones de seguridad y estabilidad en el departamento.

La operación permitió así sacar del circuito de las economías ilícitas un cargamento de 15 kilos de clorhidrato de cocaína, cuyo valor fue calculado por las autoridades en aproximadamente $195 millones.

La Cuarta Brigada señaló que continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en Antioquia, orientadas a debilitar las capacidades de las estructuras armadas organizadas y a contribuir a la seguridad de las comunidades del departamento.