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Resumen: La Fiscalía imputó a Willington Ortiz, alias “Willy”, por la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, quien permanece desaparecido desde abril de 2022 en Antioquia. El señalado no aceptó el cargo y ya se encontraba privado de la libertad por otra condena. La investigación busca esclarecer su participación en la retención y determinar qué ocurrió con el profesional.

¡Nuevo avance! Alias “Willy” fue imputado por desaparición de ingeniero en Antioquia

La investigación por la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez sumó un nuevo capítulo judicial con la imputación de Willington Ortiz, conocido como alias “Willy”.

La Fiscalía General de la Nación le atribuyó el delito de desaparición forzada por su presunta participación en los hechos ocurridos en abril de 2022. Durante la audiencia, Ortiz no aceptó el cargo.

Peláez desapareció mientras se encontraba en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde adelantaba labores relacionadas con una interventoría ambiental para Hidroituango. La investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos señala que en el caso estarían involucrados integrantes del grupo delincuencial organizado “Los Mesa”, con presencia en el noroccidente antioqueño.

¿Qué papel le atribuye la Fiscalía a alias “Willy”?

Según los elementos recopilados por el ente investigador, para la época de los hechos Ortiz tendría funciones de coordinación dentro de “Los Mesa”, relacionadas con la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales.

La Fiscalía sostiene que habría participado en la planeación de la retención del ingeniero, además de obtener información sobre sus desplazamientos y encargarse de su vigilancia después del plagio.

Estos señalamientos hacen parte de la hipótesis con la que el ente acusador sustentó la imputación por desaparición forzada. Sin embargo, «Willy» no aceptó el cargo y será la justicia la que determine su responsabilidad en el proceso.

Así ocurrió la desaparición del ingeniero

Andrés Camilo Peláez se encontraba en San Andrés de Cuerquia desarrollando sus labores cuando fue interceptado por varios hombres.

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De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, los sujetos portaban armas blancas y un revólver. El ingeniero habría sido amenazado y golpeado antes de ser obligado a subir a un camión.

Ese mismo día, testigos aseguraron haberlo visto en una vivienda y posteriormente dentro del vehículo en el que habría sido retenido.

Desde entonces, no se ha establecido su paradero. Su familia continúa a la espera de información que permita esclarecer qué ocurrió después de la retención.

Ya son varios los judicializados por el caso

La imputación contra alias “Willy” se suma a otras actuaciones adelantadas para esclarecer la desaparición del profesional.

Anteriormente fueron imputados por desaparición forzada alias “300” y alias “Paisa”, quienes permanecen privados de la libertad en un centro carcelario.

También aparecen vinculados al proceso Juan Fernando Tapias, alias “Juanchito”, quien recuperó la libertad el 4 de febrero de 2025 por vencimiento de términos, y José Fernando Chavarría, conocido como “Huevito”.

Alias “Willy” ya se encontraba privado de la libertad

Ortiz fue notificado de esta nueva actuación judicial en la cárcel de Tierralta, Córdoba, donde permanece recluido por una condena impuesta en marzo de 2025 por los delitos de falsedad marcaria y receptación.

En el marco del nuevo proceso, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La familia continúa esperando respuestas

Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo, ha mantenido una búsqueda activa desde la desaparición de su hijo y continúa siguiendo de cerca las actuaciones de las autoridades.

En declaraciones entregadas a El Espectador, se refirió al impacto que ha tenido la falta de información sobre el destino del ingeniero: “aprender a vivir con la incertidumbre de no saber qué pasó con mi hijo”.

La nueva judicialización abre otro frente dentro de la investigación que busca establecer qué ocurrió con Peláez y quiénes tuvieron responsabilidad en su desaparición.

Por ahora, su paradero continúa sin esclarecerse, mientras la Fiscalía y las autoridades judiciales avanzan en el proceso.