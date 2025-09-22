¡Les ocuparon los bienes a «los del cero»! Extinción de dominio por extracción ilegal de oro en Buriticá

Resumen: En el curso de la investigación fueron recopiladas evidencias que dan cuenta de que la mayoría de los bienes estaba a nombre de familiares y personas allegadas a los integrantes de la red de minería ilegal

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre bienes avaluados en más de 9.000 millones de pesos, que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de la explotación ilícita de yacimientos mineros de oro o estaban al servicio de la actividad ilegal que se realizaba en Buriticá (Antioquia).

Las propiedades afectadas pertenecerían a un grupo delincuencial conocido como ‘Los del Cero’, que tendría nexos con el ‘Clan del Golfo’ y sería el responsable de extraer el metal precioso, procesarlo en entables artesanales y comercializarlo con la fachada de haber sido comprado a barequeros y mineros artesanales. De esta manera le daban apariencia de legalidad al producto y a los dividendos obtenidos.

A esta organización delictiva le fueron afectados con fines de extinción de dominio activos representados en 10 inmuebles urbanos y rurales, 15 vehículos, 3 sociedades, 2 establecimientos de comercio y dinero representado en un Título Judicial. Las diligencias de ocupación y materialización de las medidas se realizaron de manera coordinada con la Policía Nacional en Medellín, Santa Fe de Antioquia y Buriticá (Antioquia), y Tierralta (Córdoba).

En el curso de la investigación fueron recopiladas evidencias que dan cuenta de que la mayoría de los bienes estaba a nombre de familiares y personas allegadas a los integrantes de la red de minería ilegal.

Esta información se publica por razones de interés general.