Resumen: Una operación militar en zona rural de San José del Guaviare dejó tres presuntos integrantes de las disidencias muertos, un menor recuperado y 15 armas incautadas.

Bombardeo contra el círculo cercano de alias ‘Mordisco’ deja tres muertos y un menor recuperado en Guaviare

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional golpeó a las estructuras armadas vinculadas a alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural de San José del Guaviare, donde las autoridades reportaron la muerte de tres presuntos integrantes del grupo ilegal, la recuperación de un menor de edad y la incautación de armamento y material de guerra.

El operativo se desarrolló a aproximadamente 22 kilómetros al suroriente del sector donde recientemente se registraron enfrentamientos entre las estructuras de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’, una disputa que ha generado una grave crisis de seguridad en esta región del país.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la acción militar estuvo dirigida contra integrantes del círculo cercano del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

Como resultado de la ofensiva, fueron incautadas 13 armas largas, dos armas cortas, abundante munición, equipos de comunicación y material de intendencia utilizado por la organización ilegal.

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Uno de los resultados destacados de la operación fue la recuperación de un menor de edad que, según las autoridades, habría sido reclutado de manera forzada por la estructura armada.

El adolescente quedó bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos.

Las autoridades señalaron que esta intervención hace parte de la estrategia permanente para debilitar las capacidades operativas y logísticas de los grupos armados ilegales que mantienen presencia en el departamento del Guaviare y que son señalados de participar en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y acciones violentas contra la población civil.

La ofensiva se mantiene activa en diferentes zonas del Guaviare mientras avanzan las labores de control territorial y seguridad en áreas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

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