Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Operativo en Tolima! Cayó un integrante de las disidencias con tremendo arsenal

    Operación Horus en Chaparral dejó un capturado, un menor recuperado y la incautación abundante de arsenal de guerra.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Operativo en Tolima! Cayó un integrante de las disidencias con tremendo arsenal
    Foto de Ejército Nacional.
    ¡Operativo en Tolima! Cayó un integrante de las disidencias con tremendo arsenal

    Resumen: Operación Horus en Chaparral dejó un capturado, un menor recuperado y un arsenal incautado en zona rural del sur del Tolima.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana dejó como resultado la captura de un presunto integrante del Frente Gerónimo Galeano, la recuperación de un menor de edad y la incautación de un amplio arsenal en zona rural de Chaparral, Tolima.

    El procedimiento fue denominado Operación ‘Horus’ y se desarrolló contra esta estructura, que las autoridades ubican dentro de las disidencias de las Farc asociadas a alias ‘Iván Mordisco’.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el operativo comenzó luego de labores de inteligencia que permitieron identificar el desplazamiento de un vehículo en el que presuntamente se movilizaban integrantes de la estructura armada.

    Durante el procedimiento, la camioneta fue interceptada, resultó impactada y terminó volcada. Sus ocupantes huyeron hacia una zona boscosa, lo que activó un dispositivo de búsqueda en el sector.

    Lea también: Se entregó una mujer clave de las disidencias en Cauca: llevaba armas y munición

    En medio de la reacción de la Fuerza Pública, fue capturado un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que, según las autoridades, pertenecería al Frente Gerónimo Galeano. También fue localizado un menor de edad, quien quedó bajo los protocolos establecidos para su protección y restablecimiento de derechos.

    Entre los elementos incautados se encuentran 11 fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos drones y 10 granadas improvisadas para ser utilizadas mediante estos dispositivos. También fueron encontrados municiones, proveedores, material de intendencia, un computador y vehículos relacionados con el procedimiento.

    Las autoridades señalaron que esta estructura estaría relacionada con actividades como extorsiones, amenazas y otras acciones ilegales en municipios del sur del Tolima. El material incautado y el capturado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    Más noticias de Colombia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.