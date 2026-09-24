Resumen: Operación Horus en Chaparral dejó un capturado, un menor recuperado y un arsenal incautado en zona rural del sur del Tolima.

¡Operativo en Tolima! Cayó un integrante de las disidencias con tremendo arsenal

Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana dejó como resultado la captura de un presunto integrante del Frente Gerónimo Galeano, la recuperación de un menor de edad y la incautación de un amplio arsenal en zona rural de Chaparral, Tolima.

El procedimiento fue denominado Operación ‘Horus’ y se desarrolló contra esta estructura, que las autoridades ubican dentro de las disidencias de las Farc asociadas a alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el operativo comenzó luego de labores de inteligencia que permitieron identificar el desplazamiento de un vehículo en el que presuntamente se movilizaban integrantes de la estructura armada.

Durante el procedimiento, la camioneta fue interceptada, resultó impactada y terminó volcada. Sus ocupantes huyeron hacia una zona boscosa, lo que activó un dispositivo de búsqueda en el sector.

Lea también: Se entregó una mujer clave de las disidencias en Cauca: llevaba armas y munición

En medio de la reacción de la Fuerza Pública, fue capturado un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que, según las autoridades, pertenecería al Frente Gerónimo Galeano. También fue localizado un menor de edad, quien quedó bajo los protocolos establecidos para su protección y restablecimiento de derechos.

Entre los elementos incautados se encuentran 11 fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos drones y 10 granadas improvisadas para ser utilizadas mediante estos dispositivos. También fueron encontrados municiones, proveedores, material de intendencia, un computador y vehículos relacionados con el procedimiento.

Las autoridades señalaron que esta estructura estaría relacionada con actividades como extorsiones, amenazas y otras acciones ilegales en municipios del sur del Tolima. El material incautado y el capturado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Más noticias de Colombia