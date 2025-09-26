Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cinco integrantes de la banda ‘Los Pepos’ fueron capturados por el Gaula tras ocho meses de investigación, al descubrirse que desde una cárcel extorsionaban a sus víctimas creando perfiles falsos en redes sociales para ofrecer servicios sexuales y luego exigir entre 200 mil y 5 millones de pesos; se estima que lograron recaudar cerca de mil millones de pesos antes de ser enviados a prisión preventiva.

¡Operaban desde la cárcel! Caen cinco integrantes de ‘Los Pepos’, banda que extorsionaba mediante perfiles falsos

Tras ocho meses de investigación, las autoridades desmantelaron una red de extorsionistas que, desde un centro carcelario, engañaba a sus víctimas con perfiles falsos en redes sociales para exigirles sumas de entre 200.000 y 5 millones de pesos.

El operativo fue adelantado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía de Bogotá en coordinación con la Fiscalía, y permitió la captura de dos hombres y tres mujeres en Soacha, Neiva y Medellín. En las diligencias se incautaron 13 celulares, 14 comprobantes de consignación, 14 tarjetas SIM y fotocopias de cédulas de ciudadanía que servían para sus fraudes.

Según el teniente coronel Carlos Cárdenas, comandante del Gaula de Bogotá, los delincuentes contactaban a sus víctimas ofreciendo falsos servicios sexuales y luego se hacían pasar por funcionarios públicos para intimidarlas, exigiendo dinero a cambio de evitar supuestas detenciones.

Las autoridades identificaron como cabecilla a alias ‘Camilo’, quien, a pesar de estar preso por hurto y tráfico de estupefacientes, coordinaba la operación criminal. Su esposa, alias ‘Maritza’, era la encargada de recibir el dinero de las víctimas, mientras que alias ‘Marlon’ manejaba los recursos producto de las extorsiones. Se calcula que la banda habría recaudado hasta 1.000 millones de pesos mediante esta modalidad.

Cayeron ‘Los Pepos’, banda delincuencial que desde la cárcel creaba falsos perfiles en redes sociales y cuentas bancarias para extorsionar a ciudadanos. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad El #GAULA le puso punto final a dos modalidades extorsivas: ‘ciberextorsión’ y falsa encomienda’. No se pierda los detalles. pic.twitter.com/3ZXFEHNbM2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 25, 2025

Un juez de la República les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, dictándoles medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades destacaron que, en lo que va de 2025, los casos de extorsión en Bogotá han disminuido un 20 % frente al mismo periodo de 2024, con 368 denuncias menos.