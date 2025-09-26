¡Engañó a la familia! Músico contratado para fiesta, encarcelado por abusar de menor de edad en Ciudad Bolívar

La Fiscalía General de la Nación logró la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra un músico, señalado de haber cometido acceso carnal abusivo con actos sexuales con menor de 14 años en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Según la investigación, el procesado se habría aprovechado de una contratación familiar para cometer los presuntos vejámenes. Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2024, cuando el hombre fue contratado por los padres de la víctima para tocar en una fiesta familiar celebrada en el barrio Paraíso Mirador.

El material probatorio de la Fiscalía evidenció que fue durante este evento cuando el músico buscó ganarse la confianza de la menor para obtener su número de celular. Posterio rmente, utilizó mensajes de texto para convencerla de sostener encuentros por fuera del entorno familiar.

Se presume que, mediante estas reuniones, el hombre sometió a la joven a agresiones sexuales en reiteradas oportunidades durante un periodo que abarca desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025.

Tras la denuncia, la Fiscalía actuó de manera contundente. Por la gravedad de los hechos y la vulneración de los derechos de la menor, el ente acusador imputó el delito de acceso carnal abusivo con actos sexuales con menor de 14 años y solicitó la medida de aseguramiento.

Finalmente, la autoridad judicial determinó que el músico debe enfrentar el proceso de investigación y juicio desde un centro carcelario, confirmando la decisión de la Fiscalía.