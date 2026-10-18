¡Once robos bajo amenaza! Capturan a presunto asaltante de puntos bancarios en Norte de Santander

Resumen: Pedro Ramírez fue capturado en Cúcuta por su presunta participación en 11 hurtos a puntos de atención financiera de Cúcuta y Villa del Rosario, en los que habrían sido robados más de $20 millones. La Fiscalía le imputó el delito de hurto calificado y agravado, pero no aceptó los cargos y deberá permanecer en un centro carcelario por decisión judicial.

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a un presunto responsable de una serie de robos contra sucursales bancarias ubicadas en barrios de Cúcuta y Villa del Rosario, en Norte de Santander. Los hechos, registrados entre julio y agosto de este año, tendrían un patrón común: la intimidación con armas de fuego y las agresiones contra los empleados de los establecimientos.

El señalado fue identificado como Pedro Ramírez, a quien las autoridades le atribuyen su presunta participación en 11 hechos delictivos en los que habrían sido hurtados más de 20 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, los robos afectaron puntos de atención financiera que funcionan en tiendas de barrio y otros establecimientos comerciales.

Para avanzar en el caso, la Fiscalía reunió varias denuncias que describían circunstancias similares y desarrolló actividades investigativas con las que logró documentar los episodios. La información recopilada permitió establecer coincidencias en la forma en que se habrían cometido los asaltos, especialmente en el uso de la intimidación contra quienes atendían estos puntos.

Así habría cometido los hurtos en Norte de Santander

Uno de los episodios documentados ocurrió el 11 de julio en el barrio Gramalote, en Villa del Rosario. Según los elementos materiales probatorios, Ramírez habría llegado al lugar en una motocicleta y se habría presentado ante una empleada como integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Posteriormente, presuntamente la intimidó con un arma de fuego para obligarla a entregar el dinero recaudado en el establecimiento. Este caso hace parte de los hechos que fueron incorporados a la investigación adelantada por la Fiscalía.

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En otros de los asaltos que le atribuyen, el señalado también habría sustraído teléfonos celulares y pertenencias de las víctimas. Las autoridades identificaron como característica de estos episodios la violencia ejercida o la amenaza utilizada contra los trabajadores de los puntos de atención financiera.

Captura y medida de aseguramiento

La captura de Pedro Ramírez fue realizada por la Policía Nacional durante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Cúcuta. Posteriormente, el hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los hechos que son materia de investigación.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de hurto calificado y agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Tras la audiencia ante un juez de control de garantías, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial, de acuerdo con la decisión adoptada.

La investigación reúne 11 hechos ocurridos entre julio y agosto, con un monto superior a los 20 millones de pesos presuntamente hurtados. La atribución de estos episodios a Ramírez corresponde a la hipótesis presentada por la Fiscalía dentro del proceso penal.