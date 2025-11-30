Once personas recuperan su libertad tras casi 11 meses secuestradas por el ELN en el Catatumbo

Resumen: Once personas que permanecían secuestradas por el ELN en el Catatumbo desde enero recuperaron su libertad tras casi 11 meses en cautiverio. La liberación, que incluyó a nueve hombres —uno de ellos firmante del Acuerdo de Paz— y dos mujeres, entre ellas una ciudadana venezolana, se realizó con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y la ONU, garantizando la integridad y seguridad de las víctimas.

Una operación humanitaria permitió que once personas, que se encontraban privadas de su libertad por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde enero de este año, regresaran a sus familias en el Catatumbo, Norte de Santander.

La liberación se concretó el sábado 29 de noviembre con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia. Entre los liberados se encuentran nueve hombres, uno de ellos firmante del Acuerdo de Paz y participante del programa de reincorporación, y dos mujeres, incluida una ciudadana venezolana. Según la Defensoría, todas las personas se encontraban en buen estado de salud al momento de la entrega.

La mayoría de los liberados son habitantes de zonas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra, áreas que han sido epicentro de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc desde inicios de 2025. Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre los motivos detrás del secuestro ni de los lugares exactos donde estuvieron retenidos.

A pesar de esta liberación, en la región continúan otras personas en poder de grupos armados ilegales, y se espera que en los próximos días se puedan presentar nuevas entregas humanitarias bajo la misma coordinación institucional.