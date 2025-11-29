Resumen: Avianca avanza en la actualización del software de su flota A320, con más de la mitad de los aviones ya listos. La aerolínea continúa trabajando para normalizar los vuelos, ofreciendo a los pasajeros opciones de reacomodación, cambios sin penalidad o reembolsos, mientras mantiene comunicación constante sobre el estado de las operaciones.

Avianca avanza en la actualización de su flota A320: más de la mitad de los aviones ya cuentan con el software renovado

Avianca informó que avanza con ritmo favorable en la actualización del software de su flota A320, luego de las modificaciones exigidas por Airbus. Según confirmó la aerolínea, el 51% de estos aviones ya cuenta con el sistema completamente actualizado gracias al trabajo ininterrumpido de los equipos técnicos, quienes esperan culminar el proceso en los próximos días para normalizar por completo la operación.

Mientras esto sucede, la compañía ha concentrado sus esfuerzos en atender a los pasajeros afectados por los ajustes operativos. Para quienes tenían vuelos programados este 29 de noviembre, se ofrecieron alternativas de reacomodación tanto en Avianca como en aerolíneas aliadas.

En los casos en que estas alternativas no se ajustaron a las necesidades de los viajeros, se habilitó la opción de reprogramar los vuelos sin cobro de penalidades ni diferencias tarifarias, con fechas disponibles hasta 180 días posteriores al itinerario original, gestionadas directamente a través del Contact Center.

Esto le podría interesar: ¡Atención! Avianca anunció que le tocará cancelar varios vuelos en el país la otra semana por una actualización

Además, quienes prefieran el reembolso pueden solicitarlo de acuerdo con el canal por el que hayan adquirido los tiquetes: en la página oficial para compras directas o con la agencia correspondiente cuando se trate de terceros.

La aerolínea reiteró la importancia de que los pasajeros revisen con frecuencia las comunicaciones enviadas al correo electrónico asociado a cada reserva y consulten de manera permanente el estado de sus vuelos en la página web, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios a los aeropuertos cuando la reserva aún no esté confirmada.

En medio de este proceso, Avianca mantiene cerradas las ventas para viajes programados hasta el 8 de diciembre. La medida busca evitar un mayor impacto en la operación y garantizar la adecuada reacomodación de quienes ya tienen tiquetes emitidos. La compañía aseguró que todo su equipo continúa trabajando para restablecer la normalidad completa del servicio lo antes posible.