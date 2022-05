in

Atlético Nacional y Once Caldas son dos de los equipos más representativos de Colombia y ambos campeones de la Copa Libertadores de América. En cierta ocasión que se enfrentaron, se vivió un situación inesperada y el escudo del verde terminó en los uniformes de ambos equipos.

Los verdes venían de ser campeones del Apertura 2005, por su parte el cuadro de Manizales acababa de ganar la Copa Libertadores en el año 2004. Por la fecha 6 del torneo finalización, los verdolagas recibían al ‘Blanco-Blanco’ en el estadio Atanasio Girardot.

Lo curioso de este duelo de campeones no fue precisamente que los paisas hayan ganado 2-1, sino que Once Caldas no llevó a la capital antioqueña su uniforme alterno y al tener una indumentaria prácticamente blanca, se confundía con la de Nacional.

El compromiso se tenía que jugar y de esta forma el equipo paisa le cedió pantalonetas de color negro al conjunto caldense, todas ellas con el escudo de Atlético Nacional, símbolo que se vieron en la obligación de lucir los jugadores del equipo visitante.

Ante este hecho, los locales hicieron comentarios de la inesperada situación y del encuentro: “Mi pantaloneta la tenía el ‘Chusco‘“, expresó Rubén Darío Velásquez, por su parte la figura Mauricio ‘Chicho’ Serna manifestó: “si le sirve que se quede con ella, no hay problema”.