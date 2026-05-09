Suben a seis los casos confirmados de hantavirus en crucero bajo vigilancia internacional

Resumen: La OMS confirmó seis casos de hantavirus relacionados con un crucero donde se detectó un brote. Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica y seguimiento internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un nuevo caso positivo de hantavirus relacionado con el crucero en el que recientemente se detectó un brote de esta enfermedad, elevando a seis el número de contagios confirmados hasta el momento.

El caso más reciente fue identificado mediante una prueba PCR practicada a una persona que estuvo a bordo de la embarcación.

De acuerdo con el más reciente informe emitido por la entidad internacional, hasta el 8 de mayo se habían reportado ocho casos asociados a esta situación sanitaria, de los cuales seis fueron confirmados y dos permanecen bajo clasificación de probables.

Además, las autoridades sanitarias reportaron tres fallecimientos vinculados al brote, incluidos dos confirmados y uno que continúa en investigación.

La OMS detalló que el brote está relacionado con el virus Andes, una variante del hantavirus reconocida por ser la única con capacidad documentada de transmisión limitada entre personas, una característica que ha generado especial atención entre los organismos internacionales de salud.

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Pese al incremento en el número de casos, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, indicó que hasta el momento no se han detectado síntomas entre los pasajeros y tripulantes que continúan a bordo del crucero.

Según explicó, expertos médicos realizan evaluaciones permanentes para determinar posibles riesgos de infección y monitorear el estado de salud de quienes estuvieron expuestos.

Las investigaciones epidemiológicas continúan desarrollándose en coordinación con autoridades sanitarias de Argentina y Chile, países que participan en el seguimiento del origen del brote y la trazabilidad de los contactos estrechos del caso inicial.

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