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Resumen: Un hombre fue capturado en Medellín mientras se movilizaba en una moto adulterada con documentos presuntamente falsos.

Cayó en Laureles con moto adulterada, papeles falsos y hasta orden de captura

Una nueva captura relacionada con vehículos presuntamente adulterados se registró en Medellín durante un operativo de control realizado en el barrio San Joaquín, en la comuna Laureles-Estadio.

Las autoridades detuvieron a un hombre que se movilizaba en una moto adulterada y que, además, era requerido por la justicia mediante una orden de captura vigente.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Policía Nacional en articulación con la Alcaldía de Medellín, como parte de las acciones de patrullaje y verificación de antecedentes en distintos corredores de la ciudad.

Según el reporte oficial, durante la inspección inicial los agentes detectaron irregularidades en la documentación presentada por el conductor.

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Las autoridades señalaron que la licencia de tránsito tendría inconsistencias relacionadas con elementos de seguridad, hologramas y otras características técnicas, lo que generó sospechas sobre una posible falsificación. Posteriormente, al revisar detalladamente la motocicleta, se evidenciaron anomalías en los registros de placa, chasis y número de motor.

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Tras las verificaciones realizadas en las bases de datos institucionales, los uniformados confirmaron que el vehículo presentaría características asociadas a una moto adulterada, modalidad utilizada para alterar la identidad de automotores y evadir controles de las autoridades.

Durante el mismo procedimiento también se estableció que el hombre, de 29 años, tenía una orden judicial activa emitida por un despacho judicial del municipio de Bello por el delito de hurto calificado y agravado.

El capturado fue trasladado ante la URI Centro, donde quedó a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

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