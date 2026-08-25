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    Omar Courtz confirma su regreso a Bogotá con la gira mundial «Por Si Mañana No Estoy» en el Movistar Arena

    Omar Courtz regresa a Bogotá con su gira Por Si Mañana No Estoy el 13 de noviembre en el Movistar Arena. Preventa desde el 26 de agosto.

    Publicado por: Julian Medina

    Omar Courtz confirma su regreso a Bogotá con la gira mundial Por Si Mañana No Estoy en el Movistar Arena
    Cortesía.
    Omar Courtz confirma su regreso a Bogotá con la gira mundial «Por Si Mañana No Estoy» en el Movistar Arena

    Resumen: El cantante puertorriqueño Omar Courtz regresará a Colombia el próximo 13 de noviembre de 2026 para presentarse en el Movistar Arena de Bogotá en el marco de su gira mundial "Por Si Mañana No Estoy Tour". Tras haber agotado la boletería en 2025, el artista urbano alista una producción renovada de gran formato a cargo de Breakfast Live, donde interpretará los temas de su álbum más reciente junto a sus grandes éxitos. La venta de entradas se realizará a través de TuBoleta en dos etapas: una preventa exclusiva a partir del miércoles 26 de agosto y la venta para el público general desde el viernes 28 de agosto.

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    El cantante puertorriqueño Omar Courtz volverá a Bogotá para presentarse en el Movistar Arena el próximo 13 de noviembre de 2026 en el marco de su gira Por Si Mañana No Estoy World Tour. Tras agotar la boletería en el mismo escenario en 2025, el artista regresa al país con una propuesta escénica de gran formato orientada a acompañar el lanzamiento de su más reciente proyecto discográfico.

    El intérprete ha consolidado su posición en la escena urbana latina gracias a un sonido que combina el reguetón de los años 2000 con matices de R&B. Con éxitos como KOKO, VeLDÁ, ¿Qué Vas A Hacer Hoy? y Comernos, Courtz acumula cientos de millones de reproducciones y cuenta con colaboraciones junto a figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel AA, Young Miko, Bad Gyal, Justin Quiles y Lenny Tavárez.

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    El evento, producido por Breakfast Live, contará con una fase de boletería anticipada antes de su apertura a todo el público.

    Detalles de la fecha y boletería

    Artista: Omar Courtz

    Gira: Por Si Mañana No Estoy World Tour

    Fecha del concierto: 13 de noviembre de 2026

    Lugar: Movistar Arena, Bogotá

    Preventa de entradas: Miércoles 26 de agosto de 2026

    Venta general: Viernes 28 de agosto de 2026

    Punto de venta oficial: TuBoleta

    Productora: Breakfast Live

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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