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    Indignación en Jamundí: Video capta a pirómano presuntamente provocando un incendio forestal

    Colombia actualmente atraviesa una crisis por cuenta de los incendios forestales que ahogan al país, muchos de ellos presumiblemente serían a manos de criminales.

    Publicado por: SoloDuque

    Indignación en Jamundí: Video capta a pirómano presuntamente provocando un incendio forestal

    Resumen: Las imágenes dejan al descubierto a un individuo presuntamente iniciando un incendio forestal en la zona rural del municipio de Jamundí

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    Minuto30.com .- En las últimas horas, un video difundido a través de la red social X ha desatado una ola de indignación en el departamento. Las imágenes dejan al descubierto a un individuo presuntamente iniciando un incendio forestal en la zona rural del municipio de Jamundí, específicamente en inmediaciones de los sectores conocidos como Bosques de Potrerito y Reservas de Río Claro.

    Colombia actualmente atraviesa una crisis por cuenta de los incendios forestales que ahogan al país, muchos de ellos presumiblemente serían a manos de criminales.

    piromano en jamundi

    Capturas de video publicado en X: @AngelaMaria29

    ¿Qué se sabe sobre el hecho?

    Presunta intención de invasión: Según las denuncias de la comunidad que acompañan el video, el fuego no fue un accidente. La principal hipótesis señala que el incendio habría sido provocado de manera intencional con el objetivo de despejar y preparar el terreno para una posterior invasión ilegal de lotes.

    Contexto crítico ambiental: Este incidente ocurre en un momento de alta vulnerabilidad para el Valle del Cauca. La región enfrenta condiciones climáticas secas, con un déficit de lluvias cercano al 50 % según reportes recientes de la CVC, lo que convierte a las reservas naturales en un polvorín donde cualquier llama puede desatar una emergencia a gran escala.

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    Exigencia de justicia: La comunidad ha alzado la voz para exigir a la Policía Nacional, la Fiscalía y la Alcaldía de Jamundí que utilicen el material audiovisual para identificar, capturar y judicializar prontamente al responsable. Asimismo, piden que se refuercen los patrullajes para proteger las reservas ecológicas del municipio.

    Las autoridades competentes y los organismos de socorro ya se encuentran al tanto de la situación e investigan el origen del fuego para esclarecer los hechos y deducir responsabilidades.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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