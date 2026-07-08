¡Imponente visitante! Un puma apareció en la reserva natural de Sabaneta

Resumen: El nuevo registro de **puma en Sabaneta** fue captado por cámaras trampa en la Reserva Natural La Romera, confirmando la importancia de los corredores biológicos del sur del Valle de Aburrá.

Un nuevo registro de puma en Sabaneta quedó captado por las cámaras trampa instaladas en la Reserva Natural La Romera, un hallazgo que volvió a poner en evidencia la riqueza ambiental y la importancia de los corredores biológicos del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la Alcaldía de Sabaneta, el felino fue registrado durante la madrugada del pasado 6 de julio, entre la 1:00 a.m. y las 2:00 a.m.

Las imágenes fueron obtenidas mediante el sistema de monitoreo del Sistema Local de Áreas Protegidas (Silap), encargado de hacer seguimiento a la fauna silvestre que habita en el municipio.

La alcaldía señaló que este nuevo puma confirma que los ecosistemas de la zona siguen ofreciendo condiciones adecuadas para especies de gran importancia ecológica.

Además, destacó que la presencia de este felino es un indicador del buen estado de conservación de los corredores naturales que conectan varios municipios del sur del Valle de Aburrá.

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No es la primera vez que se documenta la presencia de estos animales en La Romera. En abril de 2023, las cámaras trampa registraron una pareja de pumas, un hecho considerado poco común debido a que esta especie suele llevar una vida solitaria y únicamente permanece en compañía durante la época reproductiva.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, un guardabosques logró observar directamente uno de estos ejemplares durante un recorrido de vigilancia.

Más adelante, en 2025, el Instituto Humboldt confirmó que un puma avistado en Montebello hacía parte de un monitoreo iniciado desde diciembre de 2023 en el sector Bosques de Berlín, entre Envigado y Sabaneta.

Con este nueva aparición, la Alcaldía reiteró el llamado a proteger los ecosistemas y a respetar la fauna silvestre, recordando que estos animales no representan un peligro para las personas siempre que no sean provocados.

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