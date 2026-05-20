Resumen: Olmedo López aceptó cargos por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Olmedo López aceptó el saqueo a la UNGRD y se declaró culpable

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, aceptó su responsabilidad en el escándalo de corrupción que golpea a la entidad y se declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

La decisión se produjo luego de acogerse a una sentencia anticipada, después de que varios jueces rechazaran los preacuerdos que había suscrito previamente con la Fiscalía General de la Nación.

Con esta determinación, Olmedo López reconoció su participación en el desfalco a la entidad que dirigió hasta el 29 de febrero de 2024.

Durante la diligencia judicial, el exfuncionario aseguró que su aceptación de cargos no corresponde a una estrategia para obtener beneficios procesales, sino a un interés por contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

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El exdirector de la UNGRD manifestó que es consciente de la gravedad de los hechos y del impacto institucional que ha generado el caso. Además, reiteró que asumirá las consecuencias judiciales derivadas del proceso.

Tras la aceptación de cargos, el próximo martes se adelantará la audiencia de legalización del allanamiento. Posteriormente, un juez de conocimiento continuará con el trámite para definir la condena que deberá cumplir el exfuncionario.

La audiencia de sentencia anticipada quedó programada para junio, dentro del proceso que investiga el entramado de corrupción relacionado con el manejo de recursos públicos de la UNGRD.

El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos recientes de corrupción en entidades del Gobierno Nacional y continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

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