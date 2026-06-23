Resumen: Un juez avaló la aceptación de cargos de Olmedo López por el escándalo de la UNGRD. El exfuncionario se encamina a una sentencia anticipada.

Olmedo López aceptó cargos y se acerca una condena por el escándalo de la UNGRD

Un juez de Bogotá avaló el allanamiento a cargos realizado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dentro del proceso por el escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad.

La decisión abre la puerta a una sentencia anticipada y a una eventual rebaja en la pena que deberá cumplir.

Durante una audiencia judicial, Olmedo López aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Según explicó su defensa, se trata de una aceptación de cargos realizada antes de la etapa formal de acusación, lo que permite acceder a beneficios contemplados en la ley.

El exfuncionario reiteró además su intención de seguir colaborando con la justicia y aportar información en las investigaciones que avanzan contra otros exfuncionarios y congresistas presuntamente relacionados con la red de corrupción en la UNGRD.

La lectura de la sentencia fue programada para el próximo 7 de septiembre. De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, la condena podría oscilar entre cinco y siete años de cárcel, además de una multa cercana a los $14.000 millones de pesos.

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La decisión se produce luego de que fracasaran los preacuerdos que Olmedo López había intentado concretar con la Fiscalía. Tanto un juez de primera instancia como el Tribunal Superior de Bogotá consideraron insuficientes algunos aspectos de las negociaciones, especialmente en lo relacionado con la reparación económica derivada del desfalco.

Las investigaciones señalan que el exdirector de la UNGRD tuvo un papel clave en la adjudicación de contratos por más de $228.000 millones de pesos. Entre ellos figura el cuestionado contrato de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, uno de los episodios más polémicos del caso.

La Fiscalía ha destacado la colaboración de Olmedo López, cuyas declaraciones han servido para abrir nuevas líneas de investigación contra exfuncionarios del Gobierno nacional, exdirectivos y varios congresistas mencionados dentro del entramado de corrupción.

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