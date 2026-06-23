Resumen: La nueva pista de patinaje de Bello alcanzó el 94% de ejecución y será homologada para competencias nacionales e internacionales.

A un paso de estar lista: la pista de patinaje que transformará el deporte en Bello

La construcción de la nueva pista de patinaje de velocidad en Bello llegó al 94% de ejecución y se perfila como uno de los escenarios deportivos más importantes del municipio para los próximos años. La obra beneficiará a más de 3 mil deportistas y busca posicionar a la ciudad como sede de competencias nacionales e internacionales.

Según informó la Alcaldía de Bello, actualmente los trabajos se concentran en la fase final de adecuación del óvalo, donde avanzan labores de pintura y demarcación. La entrega de esta primera etapa está proyectada para agosto de 2026.

El secretario de Obras Públicas, José Rolando Serrano Jaramillo, explicó que la pista de patinaje tendrá una longitud de 240 metros, contará con seis carriles y dispondrá de una zona central destinada al calentamiento, la práctica de patinaje artístico y las actividades de la escuela infantil.

Además, el escenario será sometido al proceso de aprobación y homologación de la Federación Colombiana de Patinaje, requisito que permitirá albergar competencias oficiales tanto a nivel nacional como internacional.

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La inversión destinada para esta primera fase supera los $7.600 millones de pesos. De acuerdo con la alcaldía de Bello, la infraestructura fue diseñada para ofrecer condiciones técnicas que favorezcan el alto rendimiento deportivo y la realización de eventos de gran nivel.

El proyecto contempla una segunda etapa que incluirá graderías, camerinos y otros espacios complementarios para mejorar la experiencia de deportistas, entrenadores y espectadores.

Una vez concluida, la pista de patinaje permitirá ampliar la oferta deportiva de Bello y fortalecer los procesos de formación y preparación de atletas locales. Asimismo, se espera que contribuya a atraer eventos oficiales y concentraciones deportivas, generando un impacto positivo para el deporte y la economía del municipio.

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