¡Ola invernal golpea con fuerza! Antioquia reporta un fallecido, tres desaparecidos y más de 7.500 familias afectadas

Resumen: La ola invernal en Antioquia deja un saldo de una persona fallecida y tres desaparecidas en el municipio de Necoclí, mientras los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda. La subregión de Urabá es la más afectada, con miles de familias damnificadas, pérdidas de cultivos, daños en viviendas e infraestructura y alertas de evacuación en zonas de alto riesgo por el aumento de los ríos y quebradas.

La temporada de lluvias sigue generando una grave emergencia en el Urabá antioqueño. En el municipio de Necoclí, una creciente súbita provocada por el aumento del caudal de afluentes rurales dejó como saldo una persona fallecida y tres más desaparecidas, mientras avanzan las labores de búsqueda por parte de los organismos de socorro.

El hecho más crítico se registró en la vereda El Algodón, donde cuatro personas fueron arrastradas por la fuerza del agua tras el desbordamiento de un afluente. Las autoridades confirmaron que uno de ellos, un adulto mayor, fue hallado sin vida, mientras continúa la búsqueda de las otras tres personas cuyo paradero aún se desconoce.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), las víctimas se encontraban en un albergue temporal y habrían recibido previamente la recomendación de evacuar debido al incremento del nivel del río. Sin embargo, la advertencia no fue acatada antes de que se presentara la emergencia.

Las lluvias han impactado a los 11 municipios del Urabá, donde se reportan viviendas inundadas, daños en puentes y vías rurales, así como la pérdida de extensas áreas de cultivos. En municipios como Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, agricultores han visto afectadas sus cosechas de plátano, banano, maíz y cacao, situación que agrava la crisis económica y alimentaria de la región.

A nivel departamental, el balance es preocupante. Tras un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, la Gobernación de Antioquia informó que al menos 7.511 familias, equivalentes a cerca de 20.000 personas, requieren atención humanitaria urgente debido a las afectaciones ocasionadas por la ola invernal.

Ante el riesgo latente, la Alcaldía de Necoclí emitió una alerta roja de evacuación inmediata para quienes habitan en las riberas del río Mulatos, el río Tulapa y la quebrada Mulaticos. Las autoridades indicaron que la evacuación debe realizarse hacia zonas altas previamente definidas, llevando únicamente elementos esenciales como documentos de identidad y medicamentos.

La emergencia también se extiende a la zona costera del departamento. En el municipio de Turbo se reportan fuertes vientos de hasta 55 kilómetros por hora y oleaje que alcanza los tres metros, mientras que en regiones como el Suroeste antioqueño, El Bagre y Urrao, se mantiene un monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas crecientes súbitas.

En respuesta a la situación humanitaria, la primera dama de Necoclí, Nereyda Pájaro Silgad, hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para apoyar a las familias damnificadas, especialmente en las zonas rurales. Las donaciones de alimentos, ropa, camas y colchones están siendo recibidas en la sede del Cuerpo de Bomberos del municipio, desde donde se coordinará su distribución.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció su desplazamiento a las zonas más afectadas del Urabá para instalar un Puesto de Mando Unificado junto a las autoridades locales, con el fin de evaluar daños y fortalecer la respuesta institucional frente a la emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para acatar las recomendaciones de evacuación y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúan las labores de búsqueda y atención a los damnificados.