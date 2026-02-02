Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Le meten mano! Cerrarán la Casa de la Cultura de Bello por reparaciones

    La Casa de la Cultura Cerro del Ángel se pone ‘bonita’. Desde mañana inician las obras para arreglar el techo y la fachada.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Le meten mano! Cerrarán la Casa de la Cultura de Bello por reparaciones

    Resumen: La Casa de la Cultura Cerro del Ángel de Bello cierra por obras de reparación. Con una inversión de $400 millones, se arreglarán techos, fachadas y humedades.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    A partir de este martes 3 de febrero, la emblemática Casa de la Cultura Cerro del Ángel, uno de los tesoros patrimoniales de Bello, entrará en una fase de renovación profunda.

    La Alcaldía de Bello anunció que se destinarán $400 millones de pesos para ejecutar una serie de intervenciones necesarias que buscan rescatar la infraestructura del deterioro causado por el tiempo y el clima.

    Debido a la magnitud de las obras, que incluyen el cambio total del techo y la recuperación de la fachada, el centro cultural deberá suspender todas sus actividades presenciales de manera temporal.

    El foco de estas intervenciones estará en la torre de aulas, el corazón administrativo y académico del recinto. Allí se realizarán trabajos críticos para sellar humedades y reemplazar bajantes, problemas que venían limitando el uso de varios salones destinados a talleres de danza, música y artes plásticas.

    Lea también: ¡Bad Bunny conquista los Grammy! Tres premios, un hito histórico y una voz por la comunidad latina

    Se estima que los trabajos se extiendan hasta la última semana de marzo, periodo en el cual los artistas y formadores deberán trasladar sus dinámicas a otros espacios o esperar la reapertura.

    Aunque el cierre temporal genera incomodidad entre los usuarios habituales, la alcaldía enfatizó que estas intervenciones son fundamentales para garantizar que el Cerro del Ángel siga siendo un lugar digno y funcional. La recuperación de la fachada no solo tiene un fin estético, sino que busca preservar la historia de un inmueble que es referente de identidad para los bellanitas.

    Durante estos dos meses de obra, la Casa de la Cultura Cerro del Ángel se transformará en un frente de trabajo activo para entregar, antes de que finalice el primer trimestre del año, una sede renovada.

    La Alcaldía agradeció la paciencia de la comunidad y reiteró que el compromiso es devolverle a Bello un escenario seguro donde el arte y la convivencia ciudadana puedan florecer sin los riesgos que representaba la infraestructura afectada.

    Una vez concluidas las intervenciones, el Cerro del Ángel volverá a abrir sus puertas para recibir a los más de mil usuarios que suelen transitar por sus pasillos cada mes.

    ¡Le meten mano! Cerrarán la Casa de la Cultura de Bello por reparaciones

    Foto de cortesía.

    ¡Le meten mano! Cerrarán la Casa de la Cultura de Bello por reparaciones

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Bello


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.