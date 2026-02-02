¡Le meten mano! Cerrarán la Casa de la Cultura de Bello por reparaciones

Resumen: La Casa de la Cultura Cerro del Ángel de Bello cierra por obras de reparación. Con una inversión de $400 millones, se arreglarán techos, fachadas y humedades.

A partir de este martes 3 de febrero, la emblemática Casa de la Cultura Cerro del Ángel, uno de los tesoros patrimoniales de Bello, entrará en una fase de renovación profunda.

La Alcaldía de Bello anunció que se destinarán $400 millones de pesos para ejecutar una serie de intervenciones necesarias que buscan rescatar la infraestructura del deterioro causado por el tiempo y el clima.

Debido a la magnitud de las obras, que incluyen el cambio total del techo y la recuperación de la fachada, el centro cultural deberá suspender todas sus actividades presenciales de manera temporal.

El foco de estas intervenciones estará en la torre de aulas, el corazón administrativo y académico del recinto. Allí se realizarán trabajos críticos para sellar humedades y reemplazar bajantes, problemas que venían limitando el uso de varios salones destinados a talleres de danza, música y artes plásticas.

Se estima que los trabajos se extiendan hasta la última semana de marzo, periodo en el cual los artistas y formadores deberán trasladar sus dinámicas a otros espacios o esperar la reapertura.

Aunque el cierre temporal genera incomodidad entre los usuarios habituales, la alcaldía enfatizó que estas intervenciones son fundamentales para garantizar que el Cerro del Ángel siga siendo un lugar digno y funcional. La recuperación de la fachada no solo tiene un fin estético, sino que busca preservar la historia de un inmueble que es referente de identidad para los bellanitas.

Durante estos dos meses de obra, la Casa de la Cultura Cerro del Ángel se transformará en un frente de trabajo activo para entregar, antes de que finalice el primer trimestre del año, una sede renovada.

La Alcaldía agradeció la paciencia de la comunidad y reiteró que el compromiso es devolverle a Bello un escenario seguro donde el arte y la convivencia ciudadana puedan florecer sin los riesgos que representaba la infraestructura afectada.

Una vez concluidas las intervenciones, el Cerro del Ángel volverá a abrir sus puertas para recibir a los más de mil usuarios que suelen transitar por sus pasillos cada mes.

