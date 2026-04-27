Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Fin de semana de terror! Más de 20 muertos tras ola de ataques y explosión en la vía Panamericana

    Un fin de semana violento dejó múltiples ataques y un atentado de gran magnitud en la vía Panamericana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Fin de semana de terror! Más de 20 muertos tras ola de ataques y explosión en la vía Panamericana
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Fin de semana de terror! Más de 20 muertos tras ola de ataques y explosión en la vía Panamericana

    Resumen: Ola de ataques en el Cauca deja más de 20 muertos tras atentado en la vía Panamericana y múltiples hechos violentos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una ola de ataques registrada durante el fin de semana encendió las alertas de seguridad en Colombia, especialmente en el suroccidente del país, donde se concentraron múltiples acciones violentas en menos de 48 horas. El balance preliminar da cuenta de más de dos decenas de hechos, con epicentro en el departamento del Cauca.

    El episodio más grave ocurrió en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío, donde una fuerte explosión afectó varios vehículos que transitaban por el corredor. De acuerdo con reportes oficiales, el atentado dejó un saldo de 21 personas muertas y 56 heridas, además de daños significativos en la infraestructura vial.

    Según las autoridades, el ataque se habría producido en medio de un retén ilegal instalado por un grupo armado, donde fue activada una carga explosiva de gran magnitud.

    Testigos indicaron que la detonación impactó a varios automotores y generó un cráter en la vía, obligando a la suspensión del tránsito en este importante eje de conexión nacional.

    Lea también: ¡Tragedia en la autopista! Adulto mayor murió y hay paso restringido en Rionegro

    Los ataques también incluyeron otros hechos violentos en el Valle del Cauca y zonas cercanas, donde se reportaron hostigamientos y atentados contra instalaciones de la fuerza pública. En total, se contabilizan más de 25 acciones en distintos puntos de la región.

    Frente a la situación, el Gobierno Nacional anunció el refuerzo de operaciones militares y de inteligencia, priorizando el suroccidente del país. Asimismo, se evalúan medidas adicionales ante la gravedad de los hechos, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables.

    En el Cauca, las autoridades locales decretaron jornadas de duelo y reiteraron el llamado a fortalecer la presencia institucional en el territorio, en medio de un panorama de orden público que continúa siendo complejo.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.