Resumen: Ola de ataques en el Cauca deja más de 20 muertos tras atentado en la vía Panamericana y múltiples hechos violentos.

¡Fin de semana de terror! Más de 20 muertos tras ola de ataques y explosión en la vía Panamericana

Una ola de ataques registrada durante el fin de semana encendió las alertas de seguridad en Colombia, especialmente en el suroccidente del país, donde se concentraron múltiples acciones violentas en menos de 48 horas. El balance preliminar da cuenta de más de dos decenas de hechos, con epicentro en el departamento del Cauca.

El episodio más grave ocurrió en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío, donde una fuerte explosión afectó varios vehículos que transitaban por el corredor. De acuerdo con reportes oficiales, el atentado dejó un saldo de 21 personas muertas y 56 heridas, además de daños significativos en la infraestructura vial.

Según las autoridades, el ataque se habría producido en medio de un retén ilegal instalado por un grupo armado, donde fue activada una carga explosiva de gran magnitud.

Testigos indicaron que la detonación impactó a varios automotores y generó un cráter en la vía, obligando a la suspensión del tránsito en este importante eje de conexión nacional.

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Los ataques también incluyeron otros hechos violentos en el Valle del Cauca y zonas cercanas, donde se reportaron hostigamientos y atentados contra instalaciones de la fuerza pública. En total, se contabilizan más de 25 acciones en distintos puntos de la región.

Frente a la situación, el Gobierno Nacional anunció el refuerzo de operaciones militares y de inteligencia, priorizando el suroccidente del país. Asimismo, se evalúan medidas adicionales ante la gravedad de los hechos, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables.

En el Cauca, las autoridades locales decretaron jornadas de duelo y reiteraron el llamado a fortalecer la presencia institucional en el territorio, en medio de un panorama de orden público que continúa siendo complejo.

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