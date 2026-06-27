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    ¡El talento bogotano se toma la Comic Con 2026! Emprendedores locales exhiben sus mejores creaciones ‘geek’ este puente

    No pierdas la oportunidad de sumergirte en el mundo del entretenimiento

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡El talento bogotano se toma la Comic Con 2026! Emprendedores locales exhiben sus mejores creaciones ‘geek’ este puente

    Resumen: Con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), decenas de empresarios vinculados a la estrategia ‘Bogotá Corazón Productivo’ tendrán un espacio exclusivo para visibilizar su talento

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    Minuto30.com .- La cultura pop, el anime y el entretenimiento tienen una cita obligada este fin de semana. Desde el viernes 26 hasta el lunes festivo 29 de junio de 2026, Corferias abre sus puertas para una nueva edición de la Comic Con Colombia, y este año, el talento de los emprendedores y negocios locales de Bogotá será uno de los grandes protagonistas.

    Una vitrina para la economía creativa

    ¿Qué encontrarán los visitantes?

    Los asistentes a la feria podrán disfrutar y adquirir una amplia variedad de productos únicos, diseñados por talento 100 % local. La oferta incluye:

    Prendas de vestir inspiradas en anime y videojuegos.

    Ilustraciones originales y narrativa gráfica.

    Artículos coleccionables e impresión 3D.

    Peluches, accesorios y productos personalizados.

    Los distritos creativos presentes:

    El evento reunirá a representantes de las principales aglomeraciones empresariales de la ciudad, cada una con su especialidad:

    Ricaurte y La Estrada: Expertos en impresión, producción gráfica y artículos personalizados.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Alquería-Venecia: Destacados en el sector textil, moda y accesorios.

    Américas-Carvajal: Creadores de moda temática y regalos geek.

    San Felipe: El reconocido distrito cultural aportará su muestra de arte urbano, cómic y gráfica contemporánea a través de la iniciativa San Felipe Ilustrado.

    ¡Prográmate y apoya lo local!

    No pierdas la oportunidad de sumergirte en el mundo del entretenimiento mientras apoyas el crecimiento de las industrias culturales y creativas de la capital.

    Fecha: Del viernes 26 al lunes festivo 29 de junio de 2026.

    Lugar: Corferias (Carrera 37 #24-67, localidad de Teusaquillo, Bogotá).

    El plan: ¡Asiste con tu mejor cosplay, disfruta de las actividades y llévate a casa lo mejor del talento bogotano!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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