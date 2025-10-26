Miles de usuarios están reportando fallas a nivel global de Whatsapp, la mayoría de los problemas están relacionados con el envío de audios. Tomada de redes sociales

Resumen: En Colombia circula una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes se hacen pasar por funcionarios de WhatsApp para obtener información personal o financiera. A través de llamadas o mensajes falsos, prometen verificar cuentas o evitar su suspensión. La aplicación recuerda que nunca solicita datos privados ni cobra por el servicio, e invita a los usuarios a reportar y bloquear los números sospechosos.

¡Ojo, no caiga! Falsos funcionarios de WhatsApp están estafando usuarios con llamadas y mensajes falsos

En las últimas semanas, las autoridades y la propia aplicación de mensajería WhatsApp han alertado sobre una nueva modalidad de fraude que está afectando a usuarios en diferentes regiones. Los delincuentes contactan a las personas por llamada o mensaje, haciéndose pasar por supuestos funcionarios de la plataforma, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a las cuentas.

El engaño suele presentarse bajo el pretexto de verificar datos, activar funciones nuevas o evitar la suspensión del servicio. Una vez logran captar la atención de la víctima, buscan que esta comparta contraseñas, códigos de verificación o información bancaria. En algunos casos, incluso piden abrir enlaces o descargar aplicaciones que permiten robar datos o secuestrar las cuentas.

WhatsApp advierte que existen señales claras para identificar este tipo de estafas. Los mensajes suelen contener errores ortográficos o gramaticales, incluyen enlaces sospechosos y solicitan información privada, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

En otras ocasiones, los delincuentes intentan generar confianza haciéndose pasar por conocidos o iniciando conversaciones casuales antes de hacer solicitudes de dinero o datos personales.

También es frecuente que las víctimas reciban mensajes que prometen premios, inversiones, préstamos o empleos falsos, o que piden reenviar información y realizar pagos por el uso de la aplicación.

Frente a estos casos, la WhatsApp recuerda que nunca cobra por el servicio y que los usuarios pueden verificar la autenticidad de un remitente observando si existen grupos en común, si el número está registrado en otro país o si se trata de un contacto previamente guardado.

La recomendación principal es no responder a estos mensajes ni llamadas, y reportar y bloquear de inmediato los números sospechosos. Además, se debe evitar abrir o reenviar enlaces dudosos, compartir información personal o bancaria y descargar archivos de procedencia desconocida.

WhatsApp insiste en que su equipo de soporte nunca solicita datos privados ni envía enlaces para “verificar” cuentas.