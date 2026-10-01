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Resumen: La emergencia se registró durante las lluvias de la tarde en Medellín y generó dificultades para los conductores que transitaban por este importante corredor vial. Mientras se verificaba la situación y se adelantaban las labores de atención, se recomendó circular con precaución y, de ser posible, utilizar rutas alternas.

¡Ojo en la vía Regional! Árbol cayó y bloqueó varios carriles en el puente de Barranquilla

Una caída de árbol generó afectaciones en la movilidad durante la tarde de este jueves en la vía Regional, a la altura del puente de Barranquilla, en Medellín. El incidente fue reportado alrededor de las 4:30 p. m., en sentido sur-norte, cerca de la oreja de la Universidad de Antioquia.

De acuerdo con la información conocida, el árbol quedó sobre la calzada y bloqueó varios carriles, dificultando el paso de los vehículos que transitaban por este tramo.

Lluvias en varios sectores

El incidente se presentó mientras persistían las precipitaciones en diferentes puntos del Valle de Aburrá. Los reportes indicaban lluvias entre Medellín, Bello y Copacabana, con acumulados de hasta 8 milímetros durante los cinco minutos previos, especialmente en Medellín.

Además, se estimaba que las precipitaciones continuarían durante al menos 30 minutos. Sin embargo, con la información disponible no se puede establecer que las lluvias hayan sido la causa de la caída del árbol.

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Recomiendan precaución

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Ante la situación, se recomienda a los conductores transitar con precaución por la vía Regional y, si es posible, utilizar rutas alternas mientras se verifica lo ocurrido y se adelantan las labores de atención.

⚠️ Se presenta movilidad reducida en la Av. Regional, a la altura del Puente de Barranquilla, debido a caída de árbol en la vía. Recomendamos transitar con precaución. pic.twitter.com/JAmfsaRuX9 — Movilidad – Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) October 1, 2026

Por ahora, no hay un reporte confirmado sobre personas lesionadas a causa del incidente.