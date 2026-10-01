Así funcionan las aplicaciones hechas para consultar el Plan de Ordenamiento Territorial en Medellín

Resumen: La Alcaldía de Medellín puso a disposición de la ciudadanía dos nuevos aplicativos digitales —el Laboratorio de Consultas POT, apoyado en inteligencia artificial, y la herramienta de Consulta Normativa— con el propósito de facilitar el acceso, la transparencia y la comprensión de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Estas plataformas permiten a los ciudadanos, gremios y organizaciones consultar de forma autónoma documentos técnicos mediante un chat interactivo, comparar la normativa vigente del Acuerdo 48 de 2014 con la propuesta en discusión, y verificar directamente en el mapa o por predio los cambios en los usos del suelo, aprovechamientos, obligaciones y requisitos para el desarrollo de actividades comerciales en la ciudad.

Con el objetivo de democratizar y acercar la información técnica a la ciudadanía, la Alcaldía de Medellín habilitó dos nuevos aplicativos digitales destinados a la consulta de la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Estas herramientas buscan que los habitantes puedan conocer, entender y participar activamente en los cambios normativos que definirán el desarrollo de la ciudad, facilitando la transición entre la norma actual y las nuevas propuestas.

La iniciativa surge como una estrategia de transparencia y pedagogía de cara a la etapa de discusión y análisis que se adelanta en el Concejo Distrital. Luz Ángela González Gómez, directora del Departamento Administrativo de Planeación, destacó la importancia de estos recursos: “Nuestro propósito es que todas las personas entiendan qué propone la revisión y cómo estos cambios pueden relacionarse con el lugar que habitan. Estas herramientas les permite consultar de manera autónoma, resolver dudas y profundizar en los temas que más les interesa”. Además, extendió una invitación a gremios, sectores y organizaciones sociales para apropiarse de esta información.

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La primera de estas innovaciones es el Laboratorio de Consultas POT, una plataforma pionera que integra un modelo de inteligencia artificial. A través de un formato de chat interactivo, los usuarios pueden formular preguntas específicas, acceder de manera ágil a los documentos técnicos de la revisión y explorar un glosario de términos. Asimismo, este aplicativo (disponible en https://consulab.edu.gov.co/) permite conocer los detalles de cómo se desarrolló la participación ciudadana durante los encuentros y audiencias en las distintas comunas y corregimientos.

El segundo desarrollo tecnológico es la herramienta de Consulta Normativa, fundamental para quienes deseen contrastar el POT vigente (Acuerdo 48 de 2014) con la nueva propuesta de revisión. Con un diseño muy práctico, la plataforma permite buscar información por predio, dirección, código catastral o mediante navegación directa en el mapa. De este modo, los usuarios pueden identificar de forma sencilla qué normativas se mantienen y cuáles cambian en materia de restricciones, aprovechamientos y obligaciones. (Disponible en: https://www.medellin.gov.co/statements/departamento-planeacion/tramites-dap/consulta-pot)

Uno de los mayores beneficios de esta Consulta Normativa es su capacidad para detallar el régimen de usos del suelo aplicable a cada lote. Los ciudadanos y emprendedores podrán verificar si actividades comerciales puntuales —como abrir un restaurante, una peluquería o un taller— están permitidas, prohibidas o condicionadas según su ubicación en zonas especiales (como áreas DOT, ZTE o de cuidado ambiental). En los casos donde aplican condiciones, el sistema despliega una ficha explicativa con los requisitos que el proyecto debe cumplir, evaluando aspectos como el tamaño del establecimiento o el aforo permitido.

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Estos nuevos aplicativos se suman a un ecosistema digital previamente implementado durante el proceso de revisión, que incluyó herramientas como geovisores y geoencuestas utilizadas para recopilar y mapear los aportes ciudadanos. Con este paso, Medellín consolida un modelo de ordenamiento territorial basado en los datos abiertos, entregando a la población los insumos necesarios para comprender las decisiones que trazarán el rumbo del territorio.

Así funcionan las aplicaciones hecha con IA para consultar el Plan de Ordenamiento Territorial en Medellín