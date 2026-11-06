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Ojo de Río, Puerto Triunfo: recuperan motocicleta Suzuki avaluada en $7 millones

En el sector Ojo de Río de Puerto Triunfo recuperaron una motocicleta Suzuki GN 125, avaluada en siete millones de pesos. Fue este martes hacia el mediodía.

Publicado por: SoloDuque

Motocicleta Suzuki GN 125 recuperada en el sector Ojo de Río de Puerto Triunfo
Motocicleta Suzuki GN 125 recuperada en el sector Ojo de Río de Puerto Triunfo. Foto: Cortesía
Ojo de Río, Puerto Triunfo: recuperan motocicleta Suzuki avaluada en $7 millones

Resumen: Una motocicleta Suzuki GN 125, de placas JOS24H y avaluada en siete millones de pesos, fue recuperada en el sector Ojo de Río de Puerto Triunfo durante una verificación de antecedentes. Quedó a disposición de la Fiscalía 102 Seccional de Medellín.

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Una motocicleta avaluada en siete millones de pesos fue recuperada en el sector Ojo de Río, en la vía que comunica a Santuario con Caño Alegre, jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño.

El hecho se registró el martes 3 de noviembre de 2026, hacia las 12:30 del mediodía, cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte verificaban los antecedentes de vehículos que se encontraban en sitio público.

Según versiones extraoficiales, se trata de una motocicleta Suzuki, línea GN 125, de color rojo. El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 102 Seccional de Medellín para adelantar los trámites judiciales correspondientes.

No es el primer caso de este tipo en esa misma vía: el pasado 15 de octubre, en el sector La Josefina, también jurisdicción de Puerto Triunfo, fue recuperada una motocicleta TVS Raider 125, avaluada igualmente en siete millones de pesos.

Lea también: Puerto Triunfo: recuperan una moto reportada como hurtada, avaluada en $7 millones

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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