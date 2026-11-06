Ojo de Río, Puerto Triunfo: recuperan motocicleta Suzuki avaluada en $7 millones

Motocicleta Suzuki GN 125 recuperada en el sector Ojo de Río de Puerto Triunfo. Foto: Cortesía

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Resumen: Una motocicleta Suzuki GN 125, de placas JOS24H y avaluada en siete millones de pesos, fue recuperada en el sector Ojo de Río de Puerto Triunfo durante una verificación de antecedentes. Quedó a disposición de la Fiscalía 102 Seccional de Medellín.

Una motocicleta avaluada en siete millones de pesos fue recuperada en el sector Ojo de Río, en la vía que comunica a Santuario con Caño Alegre, jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño.

El hecho se registró el martes 3 de noviembre de 2026, hacia las 12:30 del mediodía, cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte verificaban los antecedentes de vehículos que se encontraban en sitio público.

Según versiones extraoficiales, se trata de una motocicleta Suzuki, línea GN 125, de color rojo. El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 102 Seccional de Medellín para adelantar los trámites judiciales correspondientes.

No es el primer caso de este tipo en esa misma vía: el pasado 15 de octubre, en el sector La Josefina, también jurisdicción de Puerto Triunfo, fue recuperada una motocicleta TVS Raider 125, avaluada igualmente en siete millones de pesos.

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