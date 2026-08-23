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Resumen: Entre el 24 y el 27 de agosto se realizarán cierres nocturnos en la calzada de ascenso de Alto Palmas, entre Mercajuste y la glorieta, por el inicio de las obras del nuevo intercambio vial. Los conductores hacia El Retiro y el aeropuerto deberán tomar un desvío temporal por la calzada de descenso, mientras los accesos a los establecimientos comerciales permanecerán habilitados.

¡Ojo conductores! Las Palmas tendrá cierres nocturnos por las obras del nuevo intercambio vial

Los conductores que transiten por el sector de Alto Palmas deberán tener en cuenta una modificación temporal en la circulación durante las noches de esta semana. Entre el lunes 24 y el jueves 27 de agosto de 2026 se realizarán cierres parciales relacionados con el inicio de las obras del Intercambio Vial Alto de Las Palmas.

Las restricciones estarán activas entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. en la calzada de ascenso, específicamente en el tramo ubicado entre Mercajuste y la glorieta Alto Palmas.

¿Qué deben hacer los conductores?

Durante las horas de cierre, quienes viajen desde Medellín hacia El Retiro o el aeropuerto tendrán que modificar temporalmente su recorrido.

Al llegar a Mercajuste, deberán tomar el desvío hacia la izquierda y continuar por la calzada de descenso. Este tramo funcionará provisionalmente en doble sentido entre la entrada a la vereda La Acuarela y el Mall Indiana.

Una vez los vehículos lleguen a la glorieta Alto Palmas, podrán continuar nuevamente hacia sus destinos.

Los accesos a los establecimientos comerciales ubicados en el sector permanecerán habilitados mientras se desarrollan las intervenciones.

Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto utilizar este corredor durante la noche programar sus desplazamientos con anticipación, disminuir la velocidad al acercarse a la zona intervenida y respetar tanto la señalización temporal como las instrucciones de los controladores viales.

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Una obra para transformar la movilidad del sector

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Los cierres hacen parte de las primeras intervenciones del Intercambio Vial Alto de Las Palmas, proyecto planteado para modificar la circulación en uno de los puntos de mayor movimiento vehicular entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

Actualmente, por este corredor circulan más de 30.000 vehículos diariamente, razón por la que la intervención busca mejorar las condiciones de movilidad y la conexión entre Envigado, El Retiro y el Oriente antioqueño.

El proyecto contempla reemplazar la actual glorieta por una nueva solución para el tránsito vehicular, que incluye un puente metálico.

La intervención hace parte de un paquete de inversiones anunciado por la Gobernación de Antioquia por 373.000 millones de pesos, destinado a fortalecer la conectividad vial del Oriente antioqueño.

Durante el anuncio de estas inversiones, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó el impacto regional de las obras y señaló:

“Estas inversiones que estamos haciendo en el Oriente antioqueño tendrán impacto regional y nos ayudarán a seguir fortaleciendo la competitividad del departamento. Las complementamos con obras viales estratégicas para la conexión regional, con las cuales saldaremos deudas históricas que se han venido acumulando, pero que ya no dan más espera”.

Por ahora, los primeros cierres están programados únicamente para las noches comprendidas entre el 24 y el 27 de agosto, mientras avanzan las actividades iniciales del proyecto.

Los conductores que utilicen la vía durante ese periodo deberán prestar especial atención a los cambios establecidos para evitar inconvenientes y facilitar la circulación por el corredor.