¡Ojo con los cierres viales! Estas son las calles de Medellín afectadas por el EDC, San Pacho y la Fiesta de la Raza

Resumen: Conozca los cierres viales en Medellín entre el 8 y el 13 de octubre por el festival EDC, el desfile de San Pacho y la Fiesta de la Raza.
La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció cierres viales y cambios en la circulación entre el jueves 8 y el martes 13 de octubre, por varios eventos culturales y musicales en distintos puntos de la ciudad.
El festival de música electrónica EDC, que se realizará el 10 y 11 de octubre en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot, obligará a cerrar de forma permanente varias vías. Los cierres irán desde las 10:00 p.m. del jueves 8 hasta las 2:00 p.m. del lunes 12 de octubre.
Los cierres viales incluyen la carrera 70 entre las calles 49 B y 48; la calle 48 (avenida Pichincha) entre las carreras 70 y 73, y la carrera 72 entre la calle 48 y la carrera 74.
Además, cada día se cerrará un carril de la calle 50 (avenida Colombia), en la calzada sur y en sentido occidente–oriente, entre las carreras 70 y 73, de 9:00 a.m. a 5:00 a.m. Las carreras 73 y 74 seguirán habilitadas.
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Para la salida de los asistentes habrá dos acopios seguros de taxis: uno en la carrera 70, cerca de la estación Estadio, y otro en la avenida Centenario, en el Obelisco. También se suspenderá la ciclovía del Estadio el 11 y el 12 de octubre.
El sábado 10 de octubre se realizará el Encuentro de la Identidad y la Diversidad Cultural San Pacho. Los cierres para el montaje irán de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. El público empezará a reunirse al mediodía. El desfile, entre la 1:00 p.m. y las 4:00 p.m., partirá desde La Playa con carrera 40, sector del Teatro Pablo Tobón Uribe, hasta el Parque de las Luces.
Por último, el Encuentro Culturas y Tradiciones – Fiesta de la Raza también traerá cierres viales. La carrera 80 permanecerá cerrada entre la calle 104 B y la carrera 78, desde las 9:00 p.m. del jueves 8 hasta las 5:00 a.m. del martes 13 de octubre, mientras dura el evento.
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