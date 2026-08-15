Resumen: Una pareja fue capturada en la localidad de Engativá, Bogotá, tras ser señalada de alterar un cajero automático para bloquear el ingreso de tarjetas y aprovecharse de los usuarios que buscaban ayuda. Según las autoridades, los sospechosos habrían engañado a un adulto mayor y se apoderaron de su tarjeta y de $1 millón. Una cámara de vigilancia permitió identificar el método utilizado y, tras el reporte a la Línea 123, la Policía llegó al lugar y detuvo a los señalados. El dinero fue recuperado y ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¡Ojo con los cajeros! Cayó pareja señalada de usar un insólito método para robar a un adulto mayor en Bogotá

Un hombre y una mujer fueron capturados en la localidad de Engativá, Bogotá, luego de que presuntamente alteraran un cajero automático para impedir el ingreso de tarjetas y utilizaran este mecanismo para engañar a un adulto mayor que acudió a retirar dinero.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos fueron conocidos tras un reporte realizado a la Línea de Emergencias 123. Una patrulla de la Policía de Bogotá se desplazó hasta el punto donde se encontraba el cajero y procedió con la captura de las dos personas señaladas.

Así habrían engañado a los usuarios del cajero

Una cámara de vigilancia permitió establecer el método que, según las autoridades, habrían utilizado los sospechosos. En las imágenes se observa a una mujer rociando pegante sobre el dispositivo, con el propósito de bloquear el ingreso de las tarjetas.

Esta alteración hacía que las personas que intentaban utilizar el cajero tuvieran dificultades para introducir su tarjeta y, ante el inconveniente, buscaran ayuda. Según la información suministrada por la Policía, los señalados se habrían aprovechado de esta situación para acercarse a las víctimas y, mediante engaños, apoderarse de sus tarjetas.

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En uno de estos casos, el afectado fue un adulto mayor que ingresó al cajero para retirar dinero. Los sospechosos habrían logrado obtener su tarjeta y posteriormente sustraerle un millón de pesos.

El caso fue advertido por las autoridades y permitió la intervención de una patrulla en el lugar. Durante el procedimiento fueron detenidos un hombre y una mujer, señalados de participar en el hecho.

Capturados estos 2️⃣ delincuentes que bloqueaban cajeros electrónicos con pegante para robar a la ciudadanía en #Engativá Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En la reacción de las patrullas se recuperó $1 millón de pesos hurtados a un adulto mayor, se incautaron tarjetas y herramientas usadas para cometer el delito pic.twitter.com/VkILxGoFYi — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 15, 2026

El dinero fue recuperado

Según la Policía, el millón de pesos que habría sido hurtado al adulto mayor fue recuperado durante el procedimiento. Los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar oportunamente este tipo de situaciones a la Línea de Emergencias 123, especialmente cuando se detecten anomalías en cajeros automáticos o comportamientos sospechosos alrededor de estos dispositivos.

La Policía señaló que la denuncia y el reporte oportuno de hechos delictivos son herramientas fundamentales para facilitar la reacción de las autoridades y avanzar en las investigaciones correspondientes.