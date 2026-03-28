Resumen: Durante operativos de control en Bello, las autoridades decomisaron cerca de 500 kilos de pescado que no cumplían con condiciones sanitarias, tras evidenciar fallas en su conservación, manipulación y procedencia. El producto fue retirado y destruido para evitar riesgos a la salud en Semana Santa, mientras se reforzaron los controles y el llamado a comprar en sitios confiables.

¡Ojo con lo que compra! Decomisan media tonelada de pescado en mal estado en Bello

En el marco de los controles sanitarios por la temporada de Semana Santa, las autoridades del municipio de Bello llevaron a cabo un operativo que resultó en el decomiso de aproximadamente 500 kilogramos de pescado que no cumplía con los requisitos sanitarios para su venta y consumo.

La acción buscó proteger la salud de los ciudadanos y prevenir posibles riesgos derivados del consumo de alimentos en mal estado.

El equipo de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello fue el encargado de inspeccionar distintos puntos de comercialización, donde se identificaron fallas en la conservación, manipulación y procedencia de los productos.

Estas irregularidades, según las autoridades, ponían en riesgo a los consumidores, especialmente en una época de alto consumo de pescado como la Semana Santa.

Prevención y control: recomendaciones para comerciantes y ciudadanos

El secretario de Salud, Elkin López Castrillón, indicó que la medida consistió en retirar inmediatamente el pescado del mercado y marcarlo con un tinte especial para impedir su distribución. “Estas acciones buscan garantizar que los alimentos que lleguen a la mesa de los ciudadanos cumplan con estándares de calidad, buen almacenamiento y adecuada distribución, protegiendo así la salud pública de nuestro municipio”, explicó.

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Tras la incautación, el pescado fue destruido para evitar que llegara a los hogares, asegurando que ninguna familia consumiera productos que pudieran causar enfermedades. La Alcaldía recordó que estos operativos continuarán durante toda la temporada, dada la alta demanda de pescado y otros alimentos propios de esta época.

🚨🐟 En el marco de la Semana Mayor, realizamos operativos de control a la venta de alimentos en Bello, cuidando la salud de la comunidad. Durante la jornada se retiró del mercado pescado que no cumplía con condiciones sanitarias ⚠️ pic.twitter.com/6xuj0eescD — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) March 27, 2026

Adicionalmente, las autoridades hicieron un llamado a los comerciantes y distribuidores para que cumplan con todas las normas de manejo de alimentos, desde su almacenamiento hasta la venta, asegurando que los productos que lleguen al consumidor sean aptos para su consumo.

También se exhortó a la ciudadanía a adquirir alimentos únicamente en lugares confiables y revisar cuidadosamente el estado de los productos antes de comprarlos.

Con estas medidas, la Alcaldía de Bello y la Secretaría de Salud buscan reforzar la vigilancia sanitaria y garantizar que los alimentos consumidos durante la Semana Santa no representen un peligro para la salud de los habitantes y visitantes del municipio.