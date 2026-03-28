Cornare refuerza acciones ante lluvias: más de 159 mil metros de quebradas intervenidas

Resumen: Cornare intervino más de 159 mil metros de quebradas y activó monitoreo en 19 municipios ante temporada de lluvias.

Con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a la primera temporada de lluvias, la autoridad ambiental Cornare reportó una serie de intervenciones en diferentes municipios de su jurisdicción, enfocadas en la prevención de emergencias como inundaciones y deslizamientos.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la intervención de más de 159.000 metros lineales de quebradas y la limpieza de 1.094 fuentes hídricas, labores que buscan evitar taponamientos y represamientos que puedan agravar situaciones de riesgo durante las lluvias.

Adicionalmente, la entidad informó que se realizaron 25 campañas regionales en las que se recolectaron cerca de 2.500 colchones y se retiraron 9.254 metros cúbicos de residuos, elementos que suelen obstruir el flujo del agua y aumentar la probabilidad de emergencias.

Lea también: ¡Ni respirar se puede! El humo de los incendios tiene a Bogotá azotada

Uno de los avances más relevantes es la consolidación del Sistema MARCO, una plataforma de monitoreo ambiental en tiempo real que actualmente opera en 19 municipios, con 39 estaciones activas y seguimiento a 30 fuentes hídricas priorizadas. Esta herramienta permite generar alertas tempranas ante el aumento de niveles en ríos y quebradas.

Cornare reiteró un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención, como evitar cruzar corrientes de agua, no transitar por zonas de riesgo y mantener limpias las redes de drenaje, con el fin de reducir el impacto de la temporada invernal.

Más noticias de Antioquia