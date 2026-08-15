Resumen: Los incendios en Cundinamarca continúan activos y las autoridades mantienen operativos terrestres y aéreos para controlar las llamas.

Incendios no dan tregua en Cundinamarca: estas son las zonas donde aún luchan contra las llamas

Los incendios en Cundinamarca continúan bajo atención de los organismos de socorro, que mantienen desplegadas labores terrestres y aéreas para controlar los focos que permanecen activos en diferentes zonas del departamento.

El gobernador Jorge Emilio Rey informó este sábado 15 de agosto que uno de los principales frentes se encuentra en Caparrapí, específicamente en las veredas Palenque y Barrial Amarillo. Allí, las autoridades han logrado controlar aproximadamente el 80% de las llamas y estiman una afectación cercana a 20 hectáreas de cobertura natural.

Aunque no se han reportado personas heridas ni viviendas afectadas, todavía permanecen algunos focos activos y puntos calientes que son monitoreados para evitar una reactivación del fuego.

Lea también: Paola Cristina Ramíre desapareció en Medellín

En La Vega, las labores también continúan con apoyo de un helicóptero para realizar descargas de agua, además del trabajo de los equipos en tierra y el traslado de carrotanques hacia los sectores de difícil acceso.

La emergencia en este municipio se originó luego de que un elemento pirotécnico utilizado durante un funeral cayera sobre un vehículo, provocando las primeras llamas en el sector de Las Minas. Una vivienda resultó destruida, aunque se encontraba deshabitada.

“Lo ocurrido en la vía Bogotá-La Vega refleja la falta de conciencia y responsabilidad”, señaló el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca, al referirse al uso de pirotecnia.

El gobernador reiteró que la prioridad es contener los puntos activos, evitar nuevas reactivaciones y proteger a las comunidades y viviendas ubicadas en las zonas de influencia de los incendios en Cundinamarca.

Más noticias de Colombia