¡Apareció Camilo! La inspiradora historia del colombiano en España que puso «a vibrar» al Metro de Medellín

Minuto30.com .- La búsqueda ha terminado y la historia es aún más emotiva de lo que imaginábamos. El misterioso “Camilo”, que envió un mensaje oculto en un repuesto desde “el otro lado del charco”, tiene nombre, apellido y una trayectoria profesional que es motivo de orgullo nacional: Camilo Andrés Martínez Marín.

Desde Granollers, un pueblo cercano a Barcelona, España, Camilo rompió el silencio tras la viralización de su nota. Lo que comenzó como un gesto espontáneo de amor por su patria, se ha convertido en el testimonio de un colombiano que, a punta de disciplina, hoy capacita a potencias mundiales como China en ingeniería ferroviaria.

Un “encargo” con el corazón: De Pereira para el mundo

Camilo nació en Pereira hace 28 años, pero la vida lo llevó a España cuando apenas era un niño de nueve. A pesar de llevar casi dos décadas fuera del país, su conexión con Colombia permanece intacta.

Hace unas semanas, en la fábrica donde trabaja en España como mecánico industrial, surgió un pedido especial. Al ver que el destino de las cajas era Colombia, Camilo no lo dudó: “De ese pedido me encargo yo”, sentenció. Era la primera vez en ocho años de carrera que su empresa fabricaba componentes para su país de origen.

El experto que “enseñó” a los chinos

La labor de Camilo no es cualquier tarea técnica. Se especializa en la fabricación y control de calidad de ténsorex para catenarias, piezas fundamentales para que los sistemas de trenes y tranvías funcionen sin interrupciones.

Su nivel de experticia es tal que:

Ha supervisado la producción de más de 13,000 unidades enviadas a potencias como Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza y Alemania.

Viajó a China para capacitar al personal asiático en los procesos de durabilidad y capacidad de estos repuestos, demostrando que el conocimiento colombiano compite al más alto nivel global.

Revela el Metro de Medellín que “Su experticia en estos repuestos lo llevó a China , donde capacitó personal asiático en un proceso que conoce de ‘pe a pa’. Tan es así, que hoy Camilo recibe el producto, aplica procedimientos que miden calidad, capacidad y durabilidad, y los deja listos para envío.”

El viaje del “post-it” más famoso de la Red Metro

El proceso fue meticuloso. Camilo recibió el producto, aplicó los rigurosos estándares de calidad y, justo antes de sellar la caja, escribió la nota que hoy es viral. Esa caja viajó desde el Puerto de Barcelona, cruzó el Océano Atlántico durante 15 días hasta llegar a Cartagena, y finalmente subió las montañas antioqueñas hasta los talleres del Metro de Medellín.

Curiosamente, Camilo solo se ha subido al Metro de Medellín una vez en su vida, cuando tenía 7 años, durante una visita a la ciudad de su padre. Hoy, casi 20 años después, es su trabajo el que permite que miles de paisas se movilicen diariamente en el Tranvía de Ayacucho.

“Quería aportar mi granito de arena… poner mi conocimiento en un repuesto clave para mi país”, confesó Camilo a los canales oficiales del Metro.

Un nuevo comienzo: Papá, esposo y colombiano orgulloso

La vida de Camilo Andrés Martínez ha dado giros importantes recientemente. Además de convertirse en una celebridad digital en Medellín, hace apenas 15 días se convirtió en padre, un hito que coincide con la llegada de su pieza técnica a Colombia.

Desde Granollers, donde reside con su esposa, Camilo sigue soñando en grande. Su meta es “llegar lo más lejos posible” en la industria ferroviaria, dejando siempre en alto el nombre de Colombia.

Aunque solo ha regresado una vez al país desde que emigró, asegura que ama profundamente su tierra y espera volver pronto para ver, con sus propios ojos, el ténsorex que él mismo fabricó operando en las calles de Medellín.

