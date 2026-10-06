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Resumen: Alerta Invima por una crema facial de la marca Nida que se vende en Colombia sin Notificación Sanitaria Obligatoria. La entidad pidió suspender su uso y reportar a los vendedores.

¡Ojo con esta crema! Invima alerta por producto que venden por redes sociales

La alerta Invima encendió las alarmas por la comercialización en Colombia de Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream, una crema facial de la marca Nida que se estaría ofreciendo a través de internet y WhatsApp sin contar con la autorización sanitaria requerida para este tipo de productos.

La advertencia corresponde a la alerta sanitaria 326-2026, emitida el 5 de octubre en Bogotá. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos detectó la venta del producto a partir de denuncias ciudadanas y de sus labores de vigilancia.

Según la entidad, la crema no cuenta con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito establecido para la fabricación, comercialización o importación de cosméticos en Colombia. Por esta razón, el Invima señaló que su venta en el país es ilegal al tratarse de un producto fraudulento.

La entidad también advirtió que un cosmético que no cuenta con esta autorización no ofrece garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia.

Además, en este caso no existiría información suficiente sobre la cadena de distribución, almacenamiento y transporte del producto.

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La situación también dificulta identificar a un responsable ante la autoridad sanitaria por la composición de la crema y las condiciones en las que fue fabricada.

Ante esta alerta Invima, la recomendación para las personas que ya adquirieron o están utilizando el producto es suspender inmediatamente su aplicación.

El organismo también pidió reportar mediante su página web los establecimientos, páginas o personas que estén comercializándolo.

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