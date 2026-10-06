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Resumen: SIATA reportó 263 descargas eléctricas durante el evento de precipitación del 5 de octubre de 2026 en el Valle de Aburrá, que duró aproximadamente cuatro horas y diez minutos. Medellín registró 95, Copacabana 52 y Bello 36.

SIATA registró 263 descargas eléctricas durante las lluvias del 5 de octubre en el Valle de Aburrá

El evento de precipitación registrado el lunes 5 de octubre de 2026 en el Valle de Aburrá duró aproximadamente cuatro horas y diez minutos y dejó un registro de 263 descargas eléctricas en el territorio metropolitano, según la información compartida por el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA).

Medellín fue el municipio con el mayor número de descargas reportadas en la gráfica del proyecto, con 95. Le siguieron Copacabana, con 52, y Bello, con 36.

Descargas eléctricas por municipio

El balance de SIATA para el evento del 5 de octubre presenta la siguiente distribución:

Medellín: 95.

Copacabana: 52.

Bello: 36.

Itagüí: 29.

Sabaneta: 20.

La Estrella: 13.

Envigado: 9.

Caldas: 6.

Girardota: 3.

Barbosa: 0.

Los registros municipales suman las 263 descargas eléctricas informadas para este evento de precipitación.

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SIATA compartió el balance en una cápsula informativa en la que presenta a Julián Sepúlveda, líder de Meteorología del proyecto, como el encargado de explicar las características y el comportamiento del evento.

Fuente: cápsula informativa y gráfica de descargas eléctricas de SIATA correspondientes al 5 de octubre de 2026.