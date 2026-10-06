Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    SIATA registró 263 descargas eléctricas durante las lluvias del 5 de octubre en el Valle de Aburrá

    El evento de lluvias duró cerca de cuatro horas y diez minutos. Medellín, Copacabana y Bello tuvieron los mayores registros de descargas, según SIATA.

    Publicado por: Instinct

    SIATA registró 263 descargas eléctricas durante las lluvias del 5 de octubre en el Valle de Aburrá

    Resumen: SIATA reportó 263 descargas eléctricas durante el evento de precipitación del 5 de octubre de 2026 en el Valle de Aburrá, que duró aproximadamente cuatro horas y diez minutos. Medellín registró 95, Copacabana 52 y Bello 36.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El evento de precipitación registrado el lunes 5 de octubre de 2026 en el Valle de Aburrá duró aproximadamente cuatro horas y diez minutos y dejó un registro de 263 descargas eléctricas en el territorio metropolitano, según la información compartida por el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA).

    Medellín fue el municipio con el mayor número de descargas reportadas en la gráfica del proyecto, con 95. Le siguieron Copacabana, con 52, y Bello, con 36.

    tormenta3

    Descargas eléctricas por municipio

    El balance de SIATA para el evento del 5 de octubre presenta la siguiente distribución:

    tormenta2

    Los registros municipales suman las 263 descargas eléctricas informadas para este evento de precipitación.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    SIATA compartió el balance en una cápsula informativa en la que presenta a Julián Sepúlveda, líder de Meteorología del proyecto, como el encargado de explicar las características y el comportamiento del evento.

    tormenta1

    Fuente: cápsula informativa y gráfica de descargas eléctricas de SIATA correspondientes al 5 de octubre de 2026.

    tormenta4

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.