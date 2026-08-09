Vías de Medellín en una imagen de archivo

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Resumen: La nueva etapa sancionatoria del Pico y Placa comenzó este lunes 10 de agosto en Medellín para vehículos particulares y motocicletas. La restricción opera de lunes a viernes según el último número de la placa en carros y el primero en motos, con horarios establecidos para cada tipo de vehículo. Quienes incumplan la medida pueden recibir una multa de $633.232 y la inmovilización del automotor. Además, existen algunas vías exentas y la restricción no aplica en los corregimientos de Medellín.

¡Ojo con el comparendo! Este lunes el periodo sancionatorio de la nueva rotación del pico y placa en Medellín

Desde este lunes 10 de agosto comienza la etapa sancionatoria de la nueva rotación del Pico y Placa para vehículos particulares y motocicletas en Medellín, correspondiente al segundo semestre de 2026.

La restricción funciona de lunes a viernes. Para los carros particulares aplica entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., según el último número de la placa. En las motocicletas de dos y cuatro tiempos, la referencia es el primer dígito de la placa.

Así quedó la rotación

La programación establecida para los días hábiles es:

Lunes: placas 5 y 8.

placas 5 y 8. Martes: placas 1 y 4.

placas 1 y 4. Miércoles: placas 0 y 2.

placas 0 y 2. Jueves: placas 3 y 6.

placas 3 y 6. Viernes: placas 7 y 9.

Con el inicio de la fase sancionatoria, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores revisar previamente si sus vehículos tienen restricción y organizar sus desplazamientos teniendo en cuenta los horarios establecidos.

Más de 8.000 comparendos durante el primer semestre

El Distrito informó que entre enero y junio de 2026 fueron impuestos 8.193 comparendos por incumplir el Pico y Placa.

La infracción contempla una multa de $633.232 y la inmovilización del vehículo.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, destacó la importancia de cumplir la medida y señaló que su aplicación busca contribuir a las condiciones de movilidad de los diferentes actores viales.

“Queremos cuidarte, no sancionarte”, expresó Ruiz.

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Como alternativa para los desplazamientos durante los horarios de restricción, la Administración distrital recomendó utilizar el transporte público masivo, colectivo e individual.

Vías exentas de la restricción

El Pico y Placa no se aplica en determinadas vías de Medellín. Entre ellas están el sistema vial del río, que comprende la autopista Sur, la avenida Regional y la avenida Paralela; la avenida Las Palmas; y la avenida 33, desde el río hasta su conexión con Las Palmas.

También están exentos la calle 10, desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexión con el aeropuerto Enrique Olaya Herrera; los laterales de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80; y la calzada norte del puente Horacio Toro, en sentido oriente-occidente, entre los lazos que permiten retornar hacia el sur.

Rotación para taxis

En el caso de los taxis, la programación del segundo semestre comenzó el 3 de agosto de 2026.

Para este servicio, la restricción se determina según el último número de la placa y funciona entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Con el comienzo de la etapa sancionatoria para vehículos particulares y motocicletas, las autoridades reiteraron la importancia de tener en cuenta la programación vigente para evitar comparendos e inmovilizaciones.