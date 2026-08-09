Resumen: Con atomizador en mano para mantener la frescura de los pétalos y acomodando las últimas ramas, los campesinos de Santa Elena se preparan para el riguroso escrutinio de los jurados

¡Llegaron los silleteros! De Santa Elena bajan a Medellín para el majestuoso cierre de la Feria de las Flores

Minuto30.com .- Con honor, gallardía y el peso de una tradición invaluable sobre sus espaldas, los silleteros del corregimiento de Santa Elena hicieron su descenso triunfal a la capital antioqueña durante la mañana de este domingo.

El ambiente de fiesta, color y orgullo regional ya inunda las calles de la ciudad, marcando el inicio del evento más esperado del año: el Desfile de Silleteros, el majestuoso broche de oro que cierra oficialmente la Feria de las Flores en Medellín.

El mundo entero admira a Antioquia

Como es costumbre año tras año, las aceras del recorrido ya comienzan a llenarse de propios y extraños. Turistas nacionales e internacionales, junto con las familias medellinenses, madrugaron para asegurarse el mejor lugar y disfrutar de cerca la inigualable belleza de las flores cultivadas en nuestras montañas.

Durante la jornada, los protagonistas de esta fiesta recorrerán un trayecto de más de 2 kilómetros, llevando sobre sus hombros creaciones que superan los 70 kilos de peso, un esfuerzo físico que es aplaudido a rabiar por la multitud y que rinde homenaje a los ancestros que utilizaban este medio para transportar productos y personas en la topografía antioqueña.

Monumentales, emblemáticas y tradicionales

El desfile es un museo vivo y andante. Los espectadores tendrán el privilegio de presenciar diferentes categorías de silletas, cada una con un significado y una técnica de elaboración particular:

Tradicional: La más antigua, la que dio origen al desfile. Se caracteriza por su variedad de flores (mínimo 15 variedades diferentes) amarradas en ramilletes. Emblemática: Es plana y su objetivo es transmitir un mensaje cívico, educativo o religioso a través de figuras diseñadas con flores milimétricamente pegadas. Monumental: La más vistosa, colorida y de mayor tamaño. Una explosión de colores y diseño que siempre se roba el show.

Últimos detalles antes de la premiación

Mientras el público continúa agolpándose en los alrededores del recorrido, al interior de las zonas de alistamiento se vive una mezcla de nerviosismo y profunda emoción. A esta hora de la mañana, los silleteros ultiman los detalles de sus obras.

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Con atomizador en mano para mantener la frescura de los pétalos y acomodando las últimas ramas, los campesinos de Santa Elena se preparan para el riguroso escrutinio de los jurados. La ceremonia de premiación, que se llevará a cabo en las horas previas al inicio de la caminata, definirá quiénes se llevan el máximo galardón en cada categoría y, sobre todo, quién será coronado como el Ganador Absoluto del Desfile de Silleteros 2026.

Fotos y videos: Adriana Vergara