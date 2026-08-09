Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Llegaron los silleteros! De Santa Elena bajan a Medellín para el majestuoso cierre de la Feria de las Flores

    Con atomizador en mano para mantener la frescura de los pétalos y acomodando las últimas ramas, los campesinos de Santa Elena se preparan para el riguroso escrutinio de los jurados

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Llegaron los silleteros! De Santa Elena bajan a Medellín para el majestuoso cierre de la Feria de las Flores

    Resumen: Con atomizador en mano para mantener la frescura de los pétalos y acomodando las últimas ramas, los campesinos de Santa Elena se preparan para el riguroso escrutinio de los jurados

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .-  Con honor, gallardía y el peso de una tradición invaluable sobre sus espaldas, los silleteros del corregimiento de Santa Elena hicieron su descenso triunfal a la capital antioqueña durante la mañana de este domingo.

    El ambiente de fiesta, color y orgullo regional ya inunda las calles de la ciudad, marcando el inicio del evento más esperado del año: el Desfile de Silleteros, el majestuoso broche de oro que cierra oficialmente la Feria de las Flores en Medellín.

    silleteros7

    El mundo entero admira a Antioquia

    Como es costumbre año tras año, las aceras del recorrido ya comienzan a llenarse de propios y extraños. Turistas nacionales e internacionales, junto con las familias medellinenses, madrugaron para asegurarse el mejor lugar y disfrutar de cerca la inigualable belleza de las flores cultivadas en nuestras montañas.

    Durante la jornada, los protagonistas de esta fiesta recorrerán un trayecto de más de 2 kilómetros, llevando sobre sus hombros creaciones que superan los 70 kilos de peso, un esfuerzo físico que es aplaudido a rabiar por la multitud y que rinde homenaje a los ancestros que utilizaban este medio para transportar productos y personas en la topografía antioqueña.

    silleteros8

    Monumentales, emblemáticas y tradicionales

    El desfile es un museo vivo y andante. Los espectadores tendrán el privilegio de presenciar diferentes categorías de silletas, cada una con un significado y una técnica de elaboración particular:

    1. Tradicional: La más antigua, la que dio origen al desfile. Se caracteriza por su variedad de flores (mínimo 15 variedades diferentes) amarradas en ramilletes.

    2. Emblemática: Es plana y su objetivo es transmitir un mensaje cívico, educativo o religioso a través de figuras diseñadas con flores milimétricamente pegadas.

    3. Monumental: La más vistosa, colorida y de mayor tamaño. Una explosión de colores y diseño que siempre se roba el show.

    Últimos detalles antes de la premiación

    Mientras el público continúa agolpándose en los alrededores del recorrido, al interior de las zonas de alistamiento se vive una mezcla de nerviosismo y profunda emoción. A esta hora de la mañana, los silleteros ultiman los detalles de sus obras.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Con atomizador en mano para mantener la frescura de los pétalos y acomodando las últimas ramas, los campesinos de Santa Elena se preparan para el riguroso escrutinio de los jurados. La ceremonia de premiación, que se llevará a cabo en las horas previas al inicio de la caminata, definirá quiénes se llevan el máximo galardón en cada categoría y, sobre todo, quién será coronado como el Ganador Absoluto del Desfile de Silleteros 2026.

    silleteros7

    silleteros8

    silleteros9

    silleteros10

    silleteros11

    silleteros13

    silleteros15

    silleteros12

    silleteros14

    Fotos y videos: Adriana Vergara
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.