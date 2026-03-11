!OJO¡ Así son los cierres viales por la avenida 80 con la Iguaná

Resumen: Esta obra es fundamental para dar paso a la nueva infraestructura que soportará el sistema de transporte masivo, pero requerirá de cierres viales prolongados
Minuto30.com .- El megaproyecto del Metro de la 80 entra en una de sus etapas más críticas y visibles. A partir de este miércoles 11 de marzo de 2026, la movilidad en el occidente de Medellín sufrirá cambios drásticos debido al inicio de las obras de demolición y reconstrucción del puente de la Avenida 80 a la altura de La Iguaná.
Esta obra es fundamental para dar paso a la nueva infraestructura que soportará el sistema de transporte masivo, pero requerirá de cierres viales prolongados que afectarán la conexión entre las comunas 7 (Robledo) y 11 (Laureles-Estadio).
El cronograma de los cierres. en dos etapas
La intervención se ha dividido en dos fases para mitigar el impacto inicial:
Fase 1 – Redes de Servicios: Inician los trabajos el 11 de marzo, traslado de redes de servicios públicos, energía, acueducto y telecomunicaciones. Estas labores se realizarán principalmente en horario nocturno para evitar colapsos mayores durante el día.
Fase 2 – Cierre Total y Demolición desde el 18 de marzo: A partir de esta fecha, el cierre del puente será total y permanente, durante las 24 horas, y hasta nuevo aviso. La estructura actual será demolida para construir un puente moderno que permita el paso del Metro de la 80.
Rutas Alternas Sugeridas
Debido a que el puente es un punto neurálgico que conecta el norte y el sur por el occidente, la Secretaría de Movilidad recomienda:
Sentido Sur-Norte: Desviarse por la carrera 70 o buscar la conexión con la Avenida 65.
Hacia el Centro o Robledo: Utilizar la vía paralela a la quebrada La Iguaná y los retornos habilitados por el sector de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional.
Transporte Público: Esté atento a las modificaciones en los paraderos de las rutas de buses que circulan por la zona.
