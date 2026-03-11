Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6
    !OJO¡ Así son los cierres viales por la avenida 80 con la Iguaná

    La intervención se ha dividido en dos fases para mitigar el impacto inicial y empiezan este 11 de marzo

    Publicado por: SoloDuque

    Medellín se prepara para un fin de semana de grandes eventos: Programe sus rutas
    Foto sacada de redes sociales.
    !OJO¡ Así son los cierres viales por la avenida 80 con la Iguaná

    Esta obra es fundamental para dar paso a la nueva infraestructura que soportará el sistema de transporte masivo, pero requerirá de cierres viales prolongados

    Minuto30.com .- El megaproyecto del Metro de la 80 entra en una de sus etapas más críticas y visibles. A partir de este miércoles 11 de marzo de 2026, la movilidad en el occidente de Medellín sufrirá cambios drásticos debido al inicio de las obras de demolición y reconstrucción del puente de la Avenida 80 a la altura de La Iguaná.

    Esta obra es fundamental para dar paso a la nueva infraestructura que soportará el sistema de transporte masivo, pero requerirá de cierres viales prolongados que afectarán la conexión entre las comunas 7 (Robledo) y 11 (Laureles-Estadio).

    El cronograma de los cierres. en dos etapas

    La intervención se ha dividido en dos fases para mitigar el impacto inicial:

    Fase 1 – Redes de Servicios: Inician los trabajos el 11 de marzo, traslado de redes de servicios públicos, energía, acueducto y telecomunicaciones. Estas labores se realizarán principalmente en horario nocturno para evitar colapsos mayores durante el día.

    Fase 2 – Cierre Total y Demolición desde el 18 de marzo: A partir de esta fecha, el cierre del puente será total y permanente, durante las 24 horas, y hasta nuevo aviso. La estructura actual será demolida para construir un puente moderno que permita el paso del Metro de la 80.

    Rutas Alternas Sugeridas

    Debido a que el puente es un punto neurálgico que conecta el norte y el sur por el occidente, la Secretaría de Movilidad recomienda:

    Sentido Sur-Norte: Desviarse por la carrera 70 o buscar la conexión con la Avenida 65.

    Hacia el Centro o Robledo: Utilizar la vía paralela a la quebrada La Iguaná y los retornos habilitados por el sector de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional.

    Transporte Público: Esté atento a las modificaciones en los paraderos de las rutas de buses que circulan por la zona.

