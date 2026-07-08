Resumen: La Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad suspendieron ocho bares durante operativos de inspección en Ciudad Bolívar y Usme. Las autoridades encontraron licor adulterado, cerveza vencida, dos menores consumiendo alcohol y también impusieron comparendos, incautaron estupefacientes y trasladaron a dos personas al Centro de Traslado por Protección (CTP).

¡Ojo a lo que se toma! Intervienen ocho bares en Bogotá por vender licor adulterado y cerveza vencida

Una serie de operativos de inspección, vigilancia y control adelantados por la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dejó como resultado la suspensión temporal de ocho establecimientos dedicados al expendio de licor, además de la incautación de bebidas adulteradas y cervezas vencidas que, presuntamente, iban a ser comercializadas.

Las intervenciones hacen parte de las acciones que vienen desarrollando las autoridades en el marco del plan especial de seguridad implementado durante el Mundial de fútbol, con el propósito de prevenir hechos de violencia, combatir la comercialización de licor adulterado y proteger la salud de los ciudadanos.

Tres bares fueron suspendidos en Ciudad Bolívar

Uno de los operativos se llevó a cabo en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde fueron inspeccionados varios establecimientos comerciales. Como resultado de las verificaciones, tres bares fueron suspendidos temporalmente por incumplir la normatividad, al evidenciarse la comercialización de licor adulterado, la venta de cervezas vencidas y el ingreso de menores de edad.

Durante esta intervención, las autoridades encontraron a dos adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas dentro de uno de los establecimientos. Posteriormente, las menores fueron entregadas a sus padres, quienes suscribieron un compromiso para reforzar las medidas de protección y evitar que la situación vuelva a presentarse.

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Además de las suspensiones, los uniformados realizaron el registro de 238 personas, impusieron tres comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y 18 comparendos de tránsito. En el procedimiento también fueron incautadas varias dosis de estupefacientes.

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En Usme hallaron licor adulterado listo para la venta

Un segundo operativo fue desarrollado en el sector de El Nuevo Portal, en la localidad de Usme. Allí las autoridades inspeccionaron varios establecimientos de expendio de licor y ordenaron la suspensión temporal de cinco de ellos por incumplir la normatividad vigente.

Durante las inspecciones, en uno de los establecimientos fueron encontradas botellas de licor adulterado almacenadas en una nevera y listas para ser comercializadas. Como parte de este procedimiento, dos personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP). Asimismo, se impusieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y también fueron incautadas varias dosis de estupefacientes.

Operativos continuarán durante el Mundial

Las autoridades señalaron que estos controles continuarán desarrollándose en diferentes puntos de la capital como parte de la estrategia de seguridad implementada durante el Mundial. Con estas acciones buscan prevenir riesgos asociados al consumo de licor adulterado, proteger la salud pública y reducir los hechos de violencia relacionados con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o constituya un delito a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de facilitar las investigaciones y fortalecer las acciones contra la criminalidad en la ciudad.