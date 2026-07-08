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Resumen: Tres presuntos integrantes de una estructura dedicada a extorsionar mediante la modalidad de falsa encomienda fueron capturados en Bogotá durante operativos realizados en varias localidades. Según la investigación, engañaban a las víctimas haciéndose pasar por funcionarios para exigir pagos por supuestos trámites, obteniendo una renta criminal estimada en 75 millones de pesos.

Capturan en Bogotá a tres presuntos extorsionistas que engañaban con falsas encomiendas

Tres personas señaladas de integrar una estructura dedicada a cometer extorsiones mediante la modalidad conocida como falsa encomienda fueron capturadas durante un operativo desarrollado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Las diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea en las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón y Teusaquillo, como resultado de una investigación que permitió identificar el presunto funcionamiento de esta red delincuencial y la forma en la que obtenía dinero de sus víctimas.

Así operaba la modalidad de falsa encomienda

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, los capturados presuntamente contactaban a diferentes personas para informarles que recibirían una encomienda procedente del exterior que contenía dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Después del primer contacto, las víctimas recibían llamadas de personas que se identificaban como supuestos funcionarios de empresas de mensajería o de entidades de control. Bajo esa apariencia, les exigían consignaciones para cubrir presuntos impuestos, seguros, trámites aduaneros u otros cobros que, supuestamente, eran necesarios para poder entregar el envío.

Según la investigación, la finalidad era convencer a las personas de realizar varios pagos antes de recibir una encomienda que en realidad nunca existía.

Amenazas hacían parte del engaño

Las autoridades establecieron que el grupo no solo recurría al engaño para obtener dinero, sino que también utilizaba amenazas para aumentar la presión sobre las víctimas.

En varios casos, los presuntos responsables afirmaban que, si las personas no realizaban las consignaciones solicitadas, podrían enfrentar órdenes de captura o sanciones judiciales relacionadas con el supuesto paquete.

De esta manera, lograban que algunas víctimas entregaran importantes sumas de dinero creyendo que estaban cumpliendo con requisitos legales para reclamar el envío.

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Investigación permitió ubicar el origen de las llamadas

Durante las labores investigativas, el GAULA logró establecer que las llamadas y los mensajes utilizados para cometer las extorsiones eran coordinados desde viviendas ubicadas en el sector de Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Como resultado del proceso investigativo, las autoridades estimaron que esta estructura obtenía una renta criminal cercana a los 75 millones de pesos mediante esta modalidad.

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Capturados quedaron en prisión

Los tres capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de extorsión y hurto, según informaron las autoridades.

Una vez concluyeron las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial por el delito de extorsión agravada.

🚨No hay escondite para los extorsionistas. Desde viviendas de #CiudadBolívar estas 3 personas intimidaban a sus víctimas bajo la modalidad de falso servicio. Nuestro @GaulaPolicia las ubicó y las capturó. Hoy están tras las rejas. pic.twitter.com/rllfqA9vFa — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 8, 2026

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas

Tras el operativo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta frente a este tipo de engaños.

Recordaron que ninguna empresa de mensajería ni entidad oficial solicita consignaciones para liberar una encomienda o entregar paquetes provenientes del exterior.

Ante cualquier llamada o mensaje en el que se exijan pagos por este concepto, la recomendación es verificar la información directamente con los canales oficiales de la empresa correspondiente, abstenerse de realizar transferencias de dinero y denunciar de inmediato los hechos a través de la Línea 165 del GAULA o de la Línea de Emergencias 123.