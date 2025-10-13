Resumen: En una operación militar en zona rural de Sonsón, el Ejército Nacional neutralizó a alias “24”, señalado integrante de la estructura Magdalena Medio del Clan del Golfo. Durante el operativo, también fue incautado un importante arsenal con fusiles, pistolas, explosivos y material de comunicaciones, afectando la capacidad armada y logística del grupo ilegal.

¡Golpe certero en Sonsón! Cayó alias ’24’, líder de expansión del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño

Durante las operaciones militares registradas en las últimas horas, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional lograron neutralizar a alias ’24’, identificado como presunto integrante de la estructura Magdalena Medio – Olivero Ramón del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Sonsón, Antioquia.

El sujeto era señalado por las autoridades como uno de los hombres en expansión de esta organización criminal en el oriente del departamento, vinculado a actividades armadas y acciones de intimidación contra la población.

Durante el operativo, las tropas incautaron un importante arsenal perteneciente al grupo ilegal, compuesto por 6 fusiles, 2 subametralladoras, 5 pistolas, además de artefactos explosivos, abundante munición, material de comunicaciones e intendencia, debilitando significativamente las capacidades logísticas y ofensivas de la estructura criminal.

Las autoridades militares resaltaron que estas acciones se enmarcan en las operaciones ofensivas contra el GAO Clan del Golfo, con el objetivo de impedir su avance territorial y garantizar la seguridad en las comunidades rurales del oriente antioqueño.

Se espera que el material incautado sea puesto a disposición de la Fiscalía para los procedimientos judiciales correspondientes, mientras continúan las operaciones contra los cabecillas y redes de apoyo del grupo ilegal en la región.