Resumen: Un hombre fue enviado a prisión en Medellín por agredir brutalmente a su hijastro de cuatro años con un machete, causándole graves lesiones en el tórax y la cabeza. La madre del menor también habría sido maltratada, y el niño permanece en una UCI. La Fiscalía imputó al padrastro los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada.

¡Ojalá haya justicia! Ya encanaron al padrastro que molió a golpes hasta matar al niño de 4 años en Castilla

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias Lámpara, señalado de agredir brutalmente a su hijastro, un niño de cuatro años en el barrio Castilla, Medellín. La decisión judicial se dio tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que lo imputó por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada. El hombre no aceptó los cargos.

El ataque ocurrió el pasado 13 de septiembre. Según la investigación de la Fiscalía, el hoy procesado agredió intempestivamente al niño, levantándolo de la cama, golpeándolo y lanzándolo al piso. Posteriormente, lo atacó con un machete. La madre del menor intentó defenderlo, pero también fue maltratada.

¡Urgente! Falleció el niño de 4 años que fue brutalmente golpeado presuntamente por alias Lámpara

La víctima, que quedó inconsciente tras la golpiza, fue trasladada a un centro asistencial, donde los médicos le diagnosticaron graves lesiones en el tórax, la cabeza, la espalda y el pecho. Lastimosamente el menor murió hace pocos minutos.

La investigación ha revelado, además, que el niño y su madre eran víctimas de un ciclo constante de violencia física y emocional por parte del hoy procesado. Las pruebas recolectadas fueron suficientes para que el juez ordenara su reclusión, a la espera de que avance el proceso judicial.

