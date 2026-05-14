Resumen: Un explosivo audio revelado por Noticias RCN evidenció cómo las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias 'Calarcá' en el departamento del Guaviare, están intimidando y extorsionando a la población civil en el marco de la actual contienda electoral. En la grabación, un guerrillero afirma abiertamente su deseo de que gane la presidencia Iván Cepeda para poder "apretar" a la comunidad durante cuatro años, lo que ha desatado una fuerte tormenta política, múltiples denuncias de constreñimiento al sufragante por parte de la oposición y el despliegue de investigaciones judiciales para intentar garantizar la seguridad y transparencia en los próximos comicios.

“Ojalá gane Cepeda juepuerca”: Disidencias de las Farc confirman que tienen candidato a la Presidencia

Un explosivo material de audio revelado por Noticias RCN ha encendido las alertas máximas sobre la interferencia de grupos armados ilegales en la actual contienda presidencial en favor de Cepeda.

En la grabación, un presunto guerrillero de las disidencias de las FARC intimida a la población civil y confiesa abiertamente su deseo de que gane la presidencia el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Los detalles de la grabación

Según la denuncia y los informes de inteligencia, la voz registrada en el audio corresponde a alias “Rogelio Benavides”, un integrante de la estructura disidente bajo el mando de alias ‘Calarcá’. El audio fue captado en el departamento del Guaviare, en el contexto de un operativo de extorsión y empadronamiento ilegal (carnetización) dirigido a campesinos de la región.

En la nota de voz, el subversivo lanza una preocupante afirmación mientras presiona a las comunidades:

“Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros”.

De acuerdo con el contexto de la noticia, la estructura de ‘Calarcá’ está cobrando cuotas de hasta 200.000 pesos a quienes se nieguen a portar el “carné” impuesto por el grupo armado, bajo la amenaza de despojarlos de sus tierras o desplazarlos forzadamente del territorio.

Reacciones políticas y judiciales

La filtración ha generado un fuerte choque en el panorama político, justo cuando el país entra en la recta final hacia las urnas.

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Denuncias de la oposición: Políticos como Daniel F. Briceño difundieron el fragmento en sus redes sociales, denunciando el constreñimiento al sufragante. Por su parte, congresistas como Andrés Forero aseguraron que la situación demuestra que no hay garantías para unas elecciones libres y transparentes en varias regiones del país.

Investigación en curso: Las autoridades judiciales y militares confirmaron que los audios ya se encuentran bajo investigación para rastrear a los responsables directos de estas extorsiones electorales.

Postura de la campaña: Hasta el momento en que se dio a conocer la noticia, la campaña presidencial de Iván Cepeda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el uso de su nombre por parte de la estructura criminal, ni sobre el constreñimiento que sufren los campesinos.

Un clima electoral bajo tensión

La magnitud de estas amenazas pone en jaque la garantía del voto libre. Diversos organismos de control y observación electoral han venido alertando sobre cómo los grupos armados, a través de presiones sistemáticas y violencia, buscan incidir directamente en el comportamiento electoral de poblaciones vulnerables.

Queda en manos del Estado garantizar la seguridad de los votantes en territorios como el Guaviare, mientras el país exige claridad sobre el verdadero impacto que estas intimidaciones armadas tendrán en los resultados presidenciales.

“Ojalá gane Cepeda juepuerca”: Disidencias de las Farc confirman que tienen candidato a la Presidencia