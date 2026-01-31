Resumen: Yeferson Cossio explicó que no logró ingresar a la ‘casita’ de Bad Bunny durante uno de los conciertos en Medellín, pese a intentar conseguir el acceso para personas cercanas. El influencer aseguró que el ingreso a la zona exclusiva estaba previamente coordinado por la producción y que la situación no afectó su experiencia en el evento, aunque el hecho generó amplia conversación en redes sociales.

¡Ofreció una millonada! Yeferson Cossio reveló que le negaron la entrada a la ‘casita’ de Bad Bunny en el Atanasio

La serie de conciertos que Bad Bunny ofreció recientemente en Medellín no solo fue un éxito rotundo entre sus seguidores, sino también el escenario de varias anécdotas y controversias. Una de las más comentadas en redes sociales fue la protagonizada por el creador de contenido Yeferson Cossio, quien explicó por qué no logró acceder a la exclusiva zona conocida como la ‘casita’ durante una de las fechas del evento.

Este espacio, reservado para invitados especiales y figuras del entretenimiento, se convirtió en uno de los principales focos de atención durante los tres conciertos realizados en el Estadio Atanasio Girardot. Allí estuvieron varios influenciadores, entre ellos La Liendra, La Segura, Daniela Arango, Luisa Castro y Karina García, quienes sí tuvieron acceso a esta zona privilegiada.

Cossio, uno de los creadores de contenido más reconocidos del país y con millones de seguidores en redes sociales, decidió revelar públicamente los detalles de su intento fallido por ingresar. En una transmisión en vivo, explicó que no estaba buscando entrar él mismo, sino que intentaba que su hermana, amigos y pareja pudieran acompañarlo en ese espacio exclusivo.

Durante su relato, el influencer sorprendió a muchos al confesar que incluso ofreció dinero en efectivo a quienes estaban a cargo de la seguridad del evento. “Yo tenía 20 millones de pesos en efectivo y yo les dije a los de seguridad: ‘si me los dejas entrar, te doy los 20 millones’, y no, ni así se pudo”, afirmó Cossio, evidenciando hasta dónde estuvo dispuesto a llegar para obtener el acceso.

Según explicó, la negativa no se debió a falta de voluntad, sino a que el ingreso a la ‘casita’ estaba estrictamente controlado y coordinado con antelación por el equipo de producción del artista. Esa organización previa impidió que cualquier tipo de gestión de último momento, incluso una oferta económica, modificara la decisión.

Cossio también respondió a las versiones que circularon en redes sociales tras viralizarse un video en el que se le veía en la fila intentando ingresar a la zona exclusiva. Aseguró que esto generó comentarios y burlas, lo que lo llevó a aclarar que durante la primera fecha del concierto no intentó entrar para él. En una fecha posterior, su hermana tenía acceso garantizado, pero decidió no asistir, por lo que el beneficio no se hizo efectivo.

Pese a lo ocurrido, el creador de contenido aseguró que no lo considera un hecho negativo ni algo que haya afectado su experiencia general en el concierto. Incluso señaló que la zona VIP no le resultaba tan atractiva, ya que la interacción con el artista era limitada y, en algunos momentos, el espectáculo debía verse a través de pantallas.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente cuál fue el criterio de selección de los invitados que lograron ingresar a la ‘casita’, lo que ha dado lugar a múltiples especulaciones entre asistentes y seguidores del evento. Lo cierto es que la situación protagonizada por Yeferson Cossio se convirtió en uno de los episodios más comentados en redes sociales, donde no faltaron opiniones divididas, memes y diversas reacciones frente a su intento de acceder a este espacio exclusivo.