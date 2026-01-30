¡Karol G vuelve a hacer historia! La artista paisa será presentadora en los Premios Grammy 2026

Resumen: Karol G fue confirmada como una de las presentadoras de los Premios Grammy 2026, un rol que refuerza su impacto dentro de la industria musical global. La artista colombiana hará parte de una gala que reunirá a figuras internacionales y que se realizará en Los Ángeles, donde además competirá en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.

Karol G continúa ampliando su impacto más allá de los escenarios musicales. La artista paisa fue confirmada como una de las presentadoras oficiales de los Premios Grammy 2026, un anuncio que la posiciona dentro de una de las ceremonias más influyentes de la industria musical a nivel mundial.

La confirmación se dio a conocer a través de los canales oficiales de la Academia de la Grabación, que reveló la lista de figuras encargadas de presentar categorías y segmentos clave durante la gala número 68 del evento, programada para el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Un hito para la música colombiana

Este nombramiento marca un hecho sin precedentes para la música colombiana, ya que Karol G se convierte en la primera artista del país en asumir el rol de presentadora en los Grammy. Su presencia en la ceremonia responde no solo a su éxito comercial, sino también al peso cultural y mediático que ha consolidado en los últimos años dentro del pop y la música urbana latina.

La cantante compartirá escenario con una nómina diversa de personalidades del entretenimiento, entre músicos, actores y comediantes de reconocimiento internacional. Entre los nombres confirmados figuran Harry Styles, Queen Latifah, Carole King, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, Lainey Wilson, Jeff Goldblum, Nikki Glaser, Q-Tip, Teyana Taylor y Marcello Hernández. La conducción principal del evento estará a cargo, una vez más, del comediante Trevor Noah.

Esto le podría interesar: ¡A la cárcel alias ‘Melvin’! Presunto implicado en el atroz crimen de un joven en Medellín

Un rol clave dentro de la gala

El papel de presentadora implica una participación activa dentro de la narrativa televisiva de la gala, ya que quienes cumplen esta función introducen presentaciones en vivo, anuncian a los ganadores y acompañan algunos de los momentos más relevantes de la noche. En ese sentido, la elección de Karol G refuerza la intención de la Academia de integrar voces representativas de distintas culturas y mercados musicales.

La noticia llega en un momento de alta visibilidad para la artista, que recientemente fue vista en distintos eventos y presentaciones en Medellín junto a otros exponentes del género urbano. Además, Karol G también figura entre las nominadas de esta edición en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino por su producción Tropicoqueta, lo que la convierte en protagonista tanto dentro como fuera del escenario.

La edición 2026 de los Grammy contará con presentaciones en vivo de artistas de primer nivel como Lady Gaga, Pharrell Williams, Post Malone y Sabrina Carpenter. En cuanto a las nominaciones, la lista es encabezada por Kendrick Lamar, seguido por Lady Gaga y Bad Bunny, este último como uno de los representantes latinos con mayor presencia en las categorías principales.

Con este nuevo paso, Karol G consolida su posición como una de las figuras latinas más influyentes del panorama musical global, ampliando su participación en espacios que históricamente habían tenido poca representación colombiana y reafirmando su lugar dentro de la élite de la industria internacional.