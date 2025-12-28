Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Bogotá capturó a un abuelastro de 56 años acusado de abusar sexualmente de tres niñas de 5, 6 y 8 años en la localidad de Kennedy. Los docentes detectaron cambios en el comportamiento de las menores y alertaron a las autoridades, que activaron el Código Blanco. El hombre incluso habría ofrecido dinero a la madre para evitar la denuncia y ahora permanece a disposición de la Fiscalía.

¡Ofreció dinero para evitar la denuncia! Cae abuelastro señalado de abusar de tres niñas en Kennedy

La Policía Metropolitana de Bogotá informó sobre la captura de un hombre de 56 años, señalado de presuntos abusos sexuales contra tres niñas de 5, 6 y 8 años, hechos que se habrían presentado de manera recurrente desde 2021 hasta noviembre de 2025 en la localidad de Kennedy.

El caso salió a la luz luego de que los docentes de la institución educativa en la que estudian las menores notaran cambios significativos en su comportamiento, manifestando signos de angustia y retraimiento. Preocupados por la situación, los profesores activaron los protocolos de protección infantil y alertaron a las autoridades.

“Se activó de inmediato el Código Blanco, un mecanismo que permite dar atención rápida y especializada a casos que afectan la integridad de menores de edad”, explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía Kennedy.

Tras iniciar la investigación, las autoridades pudieron determinar que el hombre, identificado como el abuelastro de las niñas, habría ofrecido 20 millones de pesos a la madre de las víctimas con la intención de evitar que los abusos fueran denunciados.

#Kennedy Por hechos repudiables, capturamos con orden judicial a un hombre de 56 años que venía abusando de 3️⃣ menores, aprovechándose de su cercanía como abuelastro. Hechos presentados desde el año 2021 hasta noviembre de 2025. Ya se encuentra recluido en un centro carcelario.

Finalmente, el sujeto fue capturado mediante orden judicial y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República determinó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La Policía Metropolitana recordó la importancia de que docentes, familiares y cuidadores permanezcan atentos a cualquier señal de maltrato o abuso, y reiteró que el Código Blanco es una herramienta clave para proteger a los menores en situaciones de riesgo.