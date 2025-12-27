Resumen: Este sábado 27 de diciembre, Bogotá inauguró el acceso norte de la estación Calle 26 de TransMilenio, integrada al viaducto del futuro Metro. La estación beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios, ofreciendo mayor espacio y comodidad, mientras se proyecta que el acceso sur entre en funcionamiento en el primer semestre de 2026.

¡Bogotá estrena estación! Comienza a operar el acceso norte de la Calle 26, integrada al viaducto del Metro

Este sábado 27 de diciembre, Bogotá estrenó la nueva estación Calle 26, ubicada en la troncal Caracas Centro, un paso importante en la modernización del sistema TransMilenio. La apertura comenzó con el acceso norte, en la intersección de la avenida Caracas con la calle 30, y beneficiará a más de 11.000 usuarios de este sector de la ciudad cada día.

La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, destacó que la apertura de esta estación es clave para recuperar la oferta de servicio en la avenida Caracas, afectada por cierres y ajustes necesarios para el avance de las obras del Metro de Bogotá. “Iniciamos la operación del acceso norte para ir paulatinamente recuperando la normalidad en la troncal”, afirmó Ortiz.

La estación Calle 26 fue diseñada tomando en cuenta la estructura tipo pórtico del viaducto del futuro Metro de Bogotá, lo que permite un mayor espacio interior y mejora la experiencia de viaje de los usuarios. Por ahora, solo se habilita el acceso norte, mientras que el acceso sur está proyectado para entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2026, completando así la operación total de la estación.

Desde la nueva estación, los usuarios podrán acceder a rutas como la Ruta Fácil 8 Terminal – Guatoque Veraguas, H20 hacia el Portal Usme, D20 hacia el Portal 80, H27 hacia el Portal Tunal y B27 hacia el Portal Norte.

La infraestructura de la estación incluye una pasarela de más de 41 metros de longitud, un ancho de ocho metros de estribo a estribo y una altura libre de piso a cielo raso de 3,21 metros. Cada acceso cuenta con varias barreras de acceso tipo Piso a Techo, incluyendo una especial para personas con movilidad reducida, garantizando seguridad y comodidad al ingresar y salir de los buses. Además, la estación dispone de taquillas internas y externas y dos puntos de parada por sentido, sumando cuatro en total.

TransMilenio hace un llamado a los usuarios para fomentar el respeto y la buena convivencia dentro del sistema: respetar las filas, permitir la salida de pasajeros antes de ingresar, no pararse sobre las franjas amarillas, ceder el asiento a quien lo necesite y mantener empatía con los demás.

Con esta apertura, Bogotá avanza en la transformación de su transporte masivo, integrando nuevas infraestructuras que mejoran la movilidad y la experiencia de los ciudadanos.