Resumen: Las altas temperaturas y la presencia del fenómeno de El Niño mantienen en alerta a Antioquia por el aumento de incendios forestales. Cornare reportó 23 emergencias en menos de tres semanas y advirtió sobre los riesgos para bosques, fuentes hídricas y comunidades, mientras los organismos de socorro fortalecen las acciones de prevención y respuesta.

¡Antioquia en máxima alerta! Se han registrado 23 incendios forestales en menos de tres semanas

El aumento de las temperaturas y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño mantienen en alerta a las autoridades ambientales y organismos de socorro en Antioquia, donde durante las últimas semanas se ha registrado un incremento de incendios de cobertura vegetal en varios municipios.

En la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) se han contabilizado 23 incendios forestales en menos de tres semanas, una situación que genera preocupación por los posibles daños a los ecosistemas y comunidades.

A estas emergencias se suman otros casos atendidos recientemente en el departamento. En Urrao, los organismos de socorro controlaron tres conflagraciones en las veredas Brechón, Chuscal y San Carlos, donde las llamas habrían alcanzado una zona de bosque nativo.

También fueron reportados incendios en la vereda San Luis, en Argelia, y en el sector Alto del Chuscal, en Heliconia. Para estas labores participaron unidades de bomberos del corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín.

Fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de incendios

Cornare explicó que el incremento de estos eventos está relacionado con las altas temperaturas, la disminución de las lluvias, los fuertes vientos y la vegetación seca, factores que facilitan la propagación del fuego.

La directora encargada de la entidad, Diana María Henao García, señaló que es necesario fortalecer las acciones de prevención y mejorar el reporte oportuno de las emergencias.

«Tres semanas de fenómeno de El Niño en pleno rigor declarado por el Ideam. 23 incendios forestales en la jurisdicción. Guatapé, Concepción, El Peñol, El Carmen, Santuario, Marinilla, San Vicente, Abejorral ya presentan reportes de incendios forestales, y muchos municipios no están reportando», afirmó.

Los casos atendidos por Cornare se han registrado en municipios como Concepción, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Abejorral, Sonsón, San Vicente Ferrer, El Santuario y El Carmen de Viboral.

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La corporación recordó que hace cerca de dos meses emitió una alerta preventiva dirigida a alcaldías, organismos de gestión del riesgo, sectores productivos y ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y atención durante esta temporada.

Bomberos mantienen capacidad de respuesta

La autoridad ambiental advirtió que estos incendios pueden afectar bosques, cultivos, suelos y fuentes hídricas, además de representar un riesgo para viviendas e infraestructura. Uno de los casos recientes ocurrió en Concepción, donde resultó afectado un nacimiento de agua del que dependen cerca de diez familias.

Asimismo, recordó que una quema aparentemente controlada puede convertirse rápidamente en una emergencia debido a las actuales condiciones climáticas.

El capitán Caleb Gutiérrez, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Carmen de Viboral y líder de la Brigada Forestal del Oriente Antioqueño, aseguró que los organismos de socorro cuentan con equipos y capacidad para atender estas situaciones.

«Desde los nueve municipios que hacemos parte de esta brigada, estamos con todos los equipos, herramientas. Estamos, entonces, prestos para salir a colaborar y acompañar a cualquiera de nuestros cuerpos de bomberos», indicó.

El oficial explicó que hasta ahora no ha sido necesario activar la Brigada Forestal del Oriente Antioqueño, debido a que los cuerpos de bomberos municipales han respondido con sus propias unidades.

Como parte de la estrategia frente a la temporada seca, Cornare fortaleció esta brigada, certificada por la Dirección Nacional de Bomberos, mejoró la dotación de equipos y mantiene la articulación institucional para atender incendios forestales y otros eventos relacionados con la variabilidad climática.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a evitar quemas a cielo abierto, fogatas en zonas rurales o boscosas, el uso de pólvora y globos de fuego. También recomendaron disponer adecuadamente los residuos, proteger las fuentes hídricas y reportar cualquier conato de incendio para permitir una atención oportuna.